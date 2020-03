Un astronaute de la NASA et des écoliers de Seattle célèbrent la science des chaussettes dans l’espace – .

Un étudiant de Rainier Prep de Seattle écoute l’astronaute de la NASA Jessica Meir répondre à une question posée via une liaison vidéo Terre-espace. (Photo . / Alan Boyle)

Les astronautes de la Station spatiale internationale ont des callosités épaisses sur le dessus de leurs pieds plutôt que sur le fond, mais aujourd’hui, les étudiants ont essayé des façons de rendre la frontière finale un peu plus conviviale pour les pieds.

Non seulement ils ont eu la chance de parler avec l’astronaute de la NASA Jessica Meir des chaussettes dans l’espace, via une liaison vidéo entre la station spatiale et le Seattle Museum of Flight, mais ils ont également mené leur propre expérience dans le cadre d’un Astro Socks Challenge créé par la NASA et Microsoft Education.

Le défi et le chat Terre vers espace ont fait un moment d’apprentissage d’une réalité de la vie pour les voleurs spatiaux de longue durée.

“Ici, nous flottons”, a déclaré Meir aux enfants alors qu’elle effectuait un vol lent de zéro-G, “donc si nous ne sécurisons pas nos pieds d’une manière ou d’une autre, nous ne resterons pas en place.”

Pour rester en place pendant qu’ils travaillent avec leurs mains, les membres de l’équipage de la station accrochent leurs pieds sous les mains courantes et autres accessoires montés sur les murs intérieurs de la station. Mais ça frotte contre la peau du dessus des pieds.

“Vos pieds ne sont pas vraiment habitués à cela”, a déclaré Meir. “Lorsque vous montez ici pour la première fois, cela prend un certain temps pour s’adapter à cela, et vos pieds peuvent en fait être un peu douloureux sur le dessus lorsque vous les utilisez pour vous retenir.”

C’est ce qui rend les chaussettes dans l’espace si importantes. Même pendant qu’elle parlait, Meir portait des chaussettes bleu foncé avec des pointes bleu clair (qui se trouvaient être de couleur coordonnée avec l’uniforme qu’elle portait). Le port des bonnes chaussettes peut atténuer la pression sur les métatarsiens d’un voleur spatial.

La conception des chaussettes fait-elle une différence? Pour le défi Astro Socks, les élèves des collèges et lycées ont étudié la physiologie et la physique des chaussures et ont conçu leurs propres chaussettes équipées de capteurs. Après le chat spatial d’aujourd’hui, trois étudiants en combinaison astronaute orange ont mis leurs chaussettes à l’épreuve.

Les enfants ont pris leurs sièges dans des chaises à roulettes, puis ont mis les chaussettes et les cadres qui mesureraient la pression sur le dessus de leurs pieds. Lorsque des assistants adultes ont tiré les chaises vers l’arrière, les enfants ont traîné les pieds et les capteurs ont enregistré la charge ressentie sur le dessus des orteils et les métatarses. Les mesures ont été instantanément affichées sur grand écran au cours de la scène.

«Non seulement ils ont reçu des commentaires, mais ils peuvent maintenant revenir en arrière et affiner ces conceptions et commencer à les travailler pour l’avenir», a déclaré Karon Weber, directeur partenaire de Microsoft Education Workshop, au public. “Je pense que vos pieds pourraient être OK au moment où nous arriverons sur Mars.”

Karon Weber, directeur partenaire du Microsoft Education Workshop, compte à rebours sur une expérience visant à tester le confort de chaussettes conçues pour les astronautes en apesanteur. (Photo . / Alan Boyle)

Aller sur Mars était dans l’esprit d’au moins certains des étudiants: Meir a été interrogée plus d’une fois sur sa propre voie pour devenir astronaute et quels conseils elle donnerait pour poursuivre une carrière à la NASA.

“Le thème commun est un domaine STEM”, a déclaré Meir. «Science, technologie, ingénierie, mathématiques. Si vous êtes intéressé par l’un de ces domaines, je vous encourage vraiment à les poursuivre. C’est le meilleur chemin si vous voulez devenir astronaute. »

Et il se trouve qu’aujourd’hui est le premier jour d’un mois de campagne de recrutement de la NASA pour les astronautes. Les candidats doivent généralement avoir au moins une maîtrise dans un domaine STEM et deux ans d’expérience professionnelle, ou au moins 1000 heures de vol dans un avion à réaction – ce qui signifie que les enfants du Museum of Flight ont encore une longue route devant eux. leur. Mais qui sait? Peut-être que les futurs astronautes porteront des chaussettes qu’ils ont conçues eux-mêmes lorsqu’ils feront leurs premiers pas sur Mars.

Les étudiants de l’ouest de Washington qui ont assisté au chat vidéo Terre-espace d’aujourd’hui avec Meir ont représenté Rainier Prep à Seattle, Heritage High School à Marysville, Highline High School à Burien, International School à Bellevue et Amelia’s Aero Club au Museum of Flight.