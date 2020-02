Un autre énorme SSD de 31 To vient de sortir, mais il ne sera pas bon marché

Jusqu’à présent, le groupe restreint d’entreprises offrant les plus grands disques SSD au monde comprenait uniquement Samsung, Intel, LiqidElement et Nimbus Data (responsable de l’exadrive de 100 To).

Cependant, ce groupe exclusif a maintenant un nouveau membre. KIOXIA, anciennement connu sous le nom de Toshiba Storage, a dévoilé le CM6 – un SSD de 30,72 To.

Il s’agit du deuxième disque de sa capacité à être doté de la technologie PCIe 4.0, après le lancement du Samsung PM1733 en août 2019. Il cible le marché des entreprises et utilise les puces NLC TLC 96 couches de Kioxia.

Le lecteur est disponible dans un facteur de forme de 2,5 pouces mais a une épaisseur de 15 mm. Les lectures et écritures séquentielles sont excellentes (sur papier) à 6,9 Go / s et 4,2 Go / s respectivement, avec des IOPS aléatoires atteignant 1,4 M en lecture et 0,17 M en écriture.

L’endurance en écriture s’élève à une écriture par jour ou environ 1 Po par mois, ce qui est conforme à la concurrence. Les fonctionnalités de sécurité et de cryptage incluent TCG Opal et Ruby, avec la certification FIPS 140-2 en cours de route.

KIOXIA n’a pas révélé le prix du modèle 30,72 To, mais dit qu’il aura «d’excellentes performances en termes de coûts par rapport à un disque SATA équivalent». L’OEM déterminera le prix final.

À titre de comparaison, le Samsung PM1643, un SSD de 30,72 To lancé il y a quelques années, se vend actuellement à moins de 8500 $ (environ 6500 £) aux États-Unis via ServerSupply. Le lecteur a des performances de lecture / écriture beaucoup plus faibles, nous nous attendons donc à ce que le CM6 se vende beaucoup plus.