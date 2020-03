Un autre truc caché de Google Maps que vous devez absolument connaître – .

Vous pouvez utiliser Google Maps uniquement pour la navigation, mais la meilleure application mobile de Google a de nombreuses astuces cachées dans ses manches – des fonctionnalités qui peuvent ne pas être immédiatement claires pour l’utilisateur. En effet, Google continue de mettre à jour l’application et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui peuvent améliorer les déplacements quotidiens et rendre l’exploration de nouveaux endroits plus facile que jamais. Et Google cherche également à vous garder à l’intérieur de Maps pour des sessions plus longues en fournissant des fonctionnalités supplémentaires que vous ne pourriez pas attendre d’une application qui a le mot «maps» dans son nom.

Nous vous avons montré une astuce il y a quelques jours, une fonctionnalité qui vous aide à apprendre à Google Maps quel type de nourriture vous aimez, de sorte que ses recommandations de restaurants ne fournissent que des résultats pertinents. C’est une chose pratique dont vous pouvez profiter dans l’application, mais ce n’est pas la seule fonctionnalité cachée de Maps que vous devriez connaître.

Vous connaissez cette nouvelle fonctionnalité, que vous soyez un vétéran qui utilise régulièrement l’application ou que vous découvriez simplement l’application. En effet, cela rendra toute l’expérience de conduite plus sûre, car elle vous empêchera de basculer entre les applications pour obtenir votre solution de divertissement.

Plutôt que d’utiliser une application musicale dédiée pour accéder à vos listes de lecture préférées pendant que vous conduisez, vous feriez mieux d’accéder à votre musique directement depuis Google Maps. Vous ne saviez peut-être même pas cette fonctionnalité, mais elle existe. The Next Web nous rappelle que Google Maps prend en charge l’intégration avec Google Play Music, Apple Music et Spotify, que Google a ajouté à Maps à la mi-2018.

Google Play Music et Apple Music sont des correspondances évidentes pour Android et iPhone, respectivement, et les associer à Google Maps n’est qu’une question d’autorisations.

Spotify est une application tierce et nécessite des étapes supplémentaires, note le rapport. Tout d’abord, vous devez avoir installé Spotify sur votre téléphone et vous devez être connecté à l’application pour accélérer le processus. Pour activer les contrôles Spotify dans Google Maps, vous devrez vous rendre dans les paramètres de Google Maps, rechercher le menu de navigation, puis rechercher la section Contrôles de lecture de musique. Une fois sur place, vous pourrez choisir Spotify dans une liste, auquel cas vous devrez accepter quelques autorisations dans l’application Spotify.

Une fois cela fait, vos comptes Google Maps et Spotify devraient être connectés et un lecteur de musique Spotify devrait être présent au bas de vos écrans Google Maps à l’avenir. Cela devrait faciliter encore plus le contrôle de la lecture de la musique pendant que vous conduisez ou explorez une nouvelle ville à pied.

Source de l’image: Google

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.