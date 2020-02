un barman ne sert pas un client qui les porte

Ceux qui doivent expérimenter les tracas de communiquer avec quelqu’un qui porte des écouteurs, peut être plus compréhensif à ce sujet. L’utilisation constante des smartphones nous a conduit à maintes reprises à perdre le contact avec la réalité de différentes manières. L’isolement créé par les écouteurs est l’une de ces façons, mais tous (je dirais même à juste titre) ne se prêtent pas à cette chose.

Voici ce qui s’est passé dans un bar à cause de ces AirPods

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe un site appelé The Take Out, où des informations sur le monde de l’alimentation sont publiées quotidiennement. Le site comporte une section intitulée La serveuse salée (la serveuse Salée) où vous pouvez poser des questions sur le bon comportement à utiliser en sortant manger, à la fois avec ceux qui nous servent et devant ceux qui nous accompagnent. Un utilisateur nommé Kevin a raconté cet épisode qui lui est arrivé dans lequel un barman refuserait de le servir tant qu’il garderait les AirPods, même si ce n’est que dans une oreille. Voici la question de Kevin:

Cher Salty, j’étais au comptoir du café et la caissière ne prendrait pas ma commande avant d’avoir enlevé mon AirPod! Et ce n’était que dans une oreille! Suis-je le trou du cul ici?

Kevin

La réponse de Salty a été très complète. Aussi important qu’un appel téléphonique puisse être, en ce qui concerne ce qui nous tient occupés au téléphone à ce moment, les serveurs sont des êtres humains qui méritent le respect pour le travail qu’ils font pour nous. Comme nous, les clients, exigeons le respect et l’attention de ceux qui nous servent dans ce cas, nous devons être les premiers à le donner, dans ce domaine et dans tout autre type de service. Mais ce n’est pas seulement ça: plus d’attention pourrait éviter de faire des erreurs lors de la commandece qui est très fréquent dans des circonstances similaires. Fondamentalement, les conseils de Salty étaient limpides: lorsque vous parlez à un serveur, un barman ou un caissier, arrêter les communications pendant un moment avec votre smartphone et faites attention. Ce ne sera pas que quelques secondes pour changer le destin de votre journée mais cela vous fera certainement paraître plus humain.