Un bogue dans iOS 13.3.1 et versions ultérieures empêche les VPN de crypter le trafic, mais il existe une solution simple

Un bogue dans les dernières versions d’Apple iOS, y compris iOS 13.4 de cette semaine, empêche les VPN de pouvoir chiffrer entièrement le trafic et les données des utilisateurs. Apple est conscient du problème et travaille actuellement sur un correctif. En attendant, il existe une solution de contournement simple que vous pouvez utiliser pour que votre connexion VPN fonctionne comme prévu.

Rapportée par Bleeping Computer, la découverte a été faite par un utilisateur de Proton VPN l’année dernière, et la société a partagé le bogue avec Apple.

Voici ce qui se passe avec ce bug:

En règle générale, lorsque vous vous connectez à un réseau privé virtuel (VPN), le système d’exploitation de votre appareil ferme toutes les connexions Internet existantes, puis les rétablit via le tunnel VPN.

Un membre de la communauté Proton a découvert que dans la version iOS 13.3.1, le système d’exploitation ne ferme pas les connexions existantes. (Le problème persiste également dans la dernière version, 13.4.) La plupart des connexions sont de courte durée et seront finalement rétablies via le tunnel VPN par elles-mêmes. Cependant, certains sont durables et peuvent rester ouverts de quelques minutes à plusieurs heures en dehors du tunnel VPN.

Le rapport note que le système de notification push d’Apple est une victime notable du bogue, mais que toute application ou service pourrait être impacté.

Le VPN Proton a ensuite souligné:

Les personnes les plus à risque en raison de cette faille de sécurité sont des personnes vivant dans des pays où la surveillance et les violations des droits civils sont courantes.

Ni ProtonVPN ni aucun autre service VPN ne peuvent fournir une solution de contournement à ce problème car iOS ne permet pas à une application VPN de supprimer les connexions réseau existantes.

solution de contournement

Apple est conscient du problème et travaille sur une solution, mais en attendant, Proton VPN mentionne la solution de contournement la plus simple:

Connectez-vous à votre VPN

Activer le mode avion

Désactiver le mode avion

ProtonVPN note cependant que ce n’est pas une garantie totale. “Il se reconnectera, et vos autres connexions devraient également se reconnecter à l’intérieur du tunnel VPN, bien que nous ne puissions pas garantir cela à 100%.”

Apple indique que l’autre solution consiste à utiliser un logiciel de gestion des appareils pour activer «VPN permanent pour atténuer ce problème».

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: