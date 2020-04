Un bref aperçu de l’origine de la technologie LED

En octobre 2014, l’organisation de Prix ​​Nobel décerné le Prix ​​Nobel de physique aux chercheurs japonais Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura. La raison de recevoir ce prix convoité? Après avoir inventé les lumières LED.

En fait, ces trois chercheurs d’origine japonaise et résidant aux États-Unis ne sont pas les seuls parents du Technologie LED. Mais si Prix ​​Nobel ils auraient été plus scrupuleux, le prix aurait été distribué à des dizaines de personnes, ce qui n’est pas pratique. Cela ne porte pas atteinte au travail de Akasaki, Amano et Nakamura, ultimement responsable des ampoules LED de votre maison générant une lumière blanche plus propre et plus nette par rapport aux ampoules à incandescence, déjà en désuétude.

Comme la BBC l’a souligné dans un article où elle parle des gagnants de 2014, les lumières LED ont été créées dans les années 60 du siècle dernier. Mais le Nobel de physique Il s’est retrouvé avec ceux qui ont inventé des lumières LED qui pouvaient émettre de la lumière bleue. Cela a permis d’obtenir la lumière blanche générée si nous combinons la lumière rouge, verte et bleue. Les deux premiers étaient déjà disponibles depuis les années 1960 mais avaient besoin de lumière, qui n’est arrivée que dans les années 1990 des chercheurs primés. Cela a fermé un cycle d’expériences, de recherches et d’investigations en masse qui de différents géants de l’électronique aspiraient à trouver une nouvelle façon d’éclairage plus efficace et plus durable.

Mais allons au début de tout pour découvrir comment le premières lumières led Et comment nous sommes passés d’une petite diode de lumière infrarouge invisible à l’œil humain à des ampoules qui émettent des lumières de toutes les couleurs ou des téléviseurs et des écrans gigantesques avec des images haute définition inspirées de la même technologie.

La clé est l’électroluminescence

Comme beaucoup d’autres inventions dont nous avons parlé dans le passé, avant d’en arriver à l’appareil, au gadget ou à la technologie en question, les théoriciens émergent d’abord qui parlent de certains principes ou lois qui se produisent dans la nature et qui, utilisés d’une certaine manière, peuvent donner naissance précisément aux technologies qui émergeront des décennies plus tard.

Dans le cas des lampes à LED, le concept qui le rend possible est électroluminescence, un mot de prononciation difficile et qui a été proposé par le physicien français George Destriau en 1936 lors de la publication de ses recherches dans lesquelles il a observé un phénomène lumineux produit par la transmission d’électricité à travers sulfate de zinc. Le concept d’électroluminescence fait référence au fait que certains matériaux émettent de la lumière si vous leur faites passer de l’électricité.

En fait, le premier nom connu des expériences liées à ce principe était britannique Henry Joseph Round, qui en 1907 a observé ce phénomène en utilisant du carbure de silicium comme matériau conducteur. Mais ni celui-ci ni les chercheurs Bernhard Gudden y Robert Wichard Pohl, qui utilisait du sulfate de zinc avec du cuivre, a vu son utilité pratique en raison de la faible puissance de la lumière générée. Le russe Oleg Vladimirovich Losev Il est allé un peu plus loin, en publiant en 1927, mais comme je le disais, le concept utilisé comme base de la technologie LED n’émergera pas avant la seconde moitié des années 1930.

C’est plus. Ce n’est que dans les années 60 du 20e siècle qu’ils ont été découverts applications pratiques pour les lumières LED et une course commence à leur donner des utilisations plus ambitieuses que de simples lumières rouges sur un panneau d’ordinateur.

Les lumières LED montrent

Il est curieux que les premières lumières LED n’aient pas pu être vues. Ils émettaient une lumière infrarouge, que l’homme ne peut naturellement pas apprécier avec ses yeux. Les responsables de ces premières LED infrarouges étaient les Américains Robert Biard y Gary Pittman, employés de Texas Instruments et qu’en 1961 ils ont trouvé la formule LED, bien qu’elle n’ait aucune utilité pratique a priori.

Le plus intéressant de tous, ils ne cherchaient pas une source de lumière mais cherchaient à trouver une diode productrice de laser. En tout cas, ils ont breveté cette LED infrarouge qui, soit dit en passant, utilisait un matériau conducteur arséniure de gallium.

Nick Holonyak à General Electric Labs. Source: Iluminet

De Texas Instruments, nous allons à Électronique généraleoù en 1962 l’Américain d’origine russe Nick Holonyak parvient à développer une diode électroluminescente, acronyme de LED, qui émet de la lumière visible par l’homme. Nous avons déjà la LED rouge, qui deviendra populaire pendant des années pour son inclusion dans toutes sortes d’appareils électroniques et d’appareils.

Au cours des années suivantes, dans les années 60 du 20e siècle, des chercheurs de différentes sociétés d’électronique continueront d’étudier comment produire des lumières LED rouges en utilisant le même matériau, l’arséniure de gallium, ainsi que des dérivés tels que phosphure d’arséniure de gallium y phosphure de gallium. Cela améliorera l’efficacité des LED, les rendant également plus brillantes et générant même des lumières orange. Quant à la LED verte, elle sera obtenue en expérimentant des matériaux comme les précédents, ainsi que phosphate de gallium ou phosphure de gallium et d’aluminium.

Rouge + vert = jaune

J’ai commencé cet article en parlant de la lumière LED bleue, la troisième pièce qui a rendu possible la lumière blanche en combinant le bleu, le vert et le rouge. Mais alors que cette lumière bleue n’existait pas, le rouge et le vert donnaient beaucoup de jeu.

En 1972, le géant Montsanto et plus précisément l’un de leurs ingénieurs électriciens, M. George CrafordIl combine la lumière verte et rouge pour produire une lumière jaune, plus lumineuse que les deux autres séparément. Avec cela, Montsanto deviendra le premier fabricant de lampes LED à grande échelle et pour tous les publics. Par curiosité, Craford avait pris des cours, entre autres, Nick Holonyak avant mentionné. Et comme tous les bons élèves, il a dépassé son professeur, car ses lumières LED sont devenues plus puissantes que celles d’Holonyak lui-même.

Mais avec les lumières LED jaunes, cette histoire ne se termine pas. Il reste encore du chemin à parcourir jusqu’à ce que les lumières blanches actuelles soient atteintes. En 1976, par exemple, des lumières LED beaucoup plus lumineuses ont été obtenues que les générations précédentes pour une utilisation dans les télécommunications combinées à la fibre optique. Et au cours des années 80 et au début des années 90 du 20e siècle, de nouveaux matériaux conducteurs seront expérimentés, tels que phosphure d’aluminium et indium gallium, obtenant ainsi des lumières vertes, jaunes, rouges et orange plus vives.

Je ferme le cercle de cet article en mentionnant à nouveau la lumière LED bleue. Inventé en 1994, le bleu a été obtenu à partir de la combinaison de nitrure de gallium pour bleu ultra brillant et nitrure de gallium d’inidium pour bleu et vert ultra lumineux.

De là à lumières led blanches actuelles, plus efficace, plus durable et qui ne génèrent pas autant de chaleur que celle émise par les lampes à incandescence de “all life”. L’une des plus grandes inventions de l’histoire de la technologie pleine de noms qui a perfectionné une technologie avec plus de 50 ans de vie.