Un brevet de soupape fait allusion à un nouveau contrôleur de vapeur

Valve n’a peut-être pas eu beaucoup de succès avec son contrôleur de vapeur d’origine, mais un brevet récemment publié suggère que la société pourrait envisager une autre version.

Le contrôleur de vapeur d’origine a été lancé en 2015, mais, après quatre ans de lutte pour trouver ses pieds, il a été abandonné et finalement épuisé à la fin de 2019. Dans notre examen du contrôleur, nous l’avons évalué trois étoiles sur cinq et loué son capacités d’innovation et de personnalisation, mais a trouvé sa conception maladroite un véritable inconvénient.

Le brevet de cette nouvelle version, initialement déposé fin 2018 avant d’être publié en 2020, a été tweeté (via PCGamesN) par Tyler McVicker de Valve News Network qui a souligné un aspect fascinant de la conception du contrôleur: les composants échangeables.

Un nouveau brevet a été publié par Valve of a Steam Controller avec des composants interchangeables. pic.twitter.com/8X5IiKIHvmApril 11, 2020

Contrôle complet

Dans la veine de la manette Xbox Elite, le brevet détaille que cette nouvelle manette Steam comporterait des pièces modifiables, bien qu’il semble que cette personnalisation irait encore plus loin.

Le brevet indique que le contrôleur permettrait un «échange dynamique des commandes pour changer la configuration du contrôleur afin de répondre aux besoins des différentes applications». Il décrit ensuite des scénarios spécifiques dans lesquels un utilisateur peut échanger un joystick contre un D-pad, en fonction de ce que leur jeu demande, ou même échanger un joystick haut contre un plus court simplement en fonction de ses préférences et de son confort.

Il semble que le contrôleur soit personnalisable à l’avant et à l’arrière, le brevet décrivant les cas où le contrôleur peut avoir «un ou plusieurs joysticks, un ou plusieurs D-pads, un ou plusieurs track pads, un ou plusieurs boutons, un ou plus de contrôles d’accessibilité »à l’avant ainsi que« un ou plusieurs contrôles de surface supérieure détachables, contrôles de surface arrière ».

Le brevet mentionne également un logiciel avec la capacité de détecter quelle entrée est utilisée dans le contrôleur et même de la communiquer à la plate-forme sur laquelle l’utilisateur joue, en disant que «si un contrôleur est actuellement couplé à une façade arrière comportant quatre boutons au lieu de deux , alors une application ou une plate-forme de jeu peut recommander des jeux compatibles avec… la façade arrière à quatre boutons. »

Comme pour tout dépôt de brevet, il convient de souligner qu’il n’y a aucune garantie que Valve va réellement de l’avant avec le produit détaillé. Même si c’était le cas, il n’y a aucune garantie que ce nouveau produit prendrait la forme qu’il fait dans les dessins de conception – les choses peuvent changer beaucoup entre le dépôt de brevet et la production, si la production se produit.

Pour le moment, Valve n’a fait aucune annonce officielle en ce qui concerne les plans pour un nouveau contrôleur, mais si quelque chose était en cours, il serait certainement intéressant de voir s’il peut faire les choses une deuxième fois.