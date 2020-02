Un brevet potentiel du Samsung Galaxy Note 20 fait allusion à un projecteur et à un écran en cascade

Le Galaxy S20 n’a été annoncé que récemment, mais avec tous les secrets de la série S de Samsung maintenant révélés, il est temps de penser au Samsung Galaxy Note 20 – qui pourrait avoir un écran qui s’enroule si loin qu’il déborde sur des boutons physiques, selon un brevet récemment délivré.

L’écran “ cascade ” semble aller au-delà de ce que nous avons vu sur les précédents téléphones Samsung Note, qui arborent un écran Infinity Edge, en se pliant de plus de 90 degrés autour du bord du smartphone, rapporte PatentlyMobile.

Normalement, cela ne laisserait pas de place pour le bouton d’alimentation typique, la bascule de volume ou ce bouton Bixby. Cependant, comme le démontre le nouveau brevet, ces boutons dépasseraient à travers l’affichage – si jamais le brevet était utilisé.

(Crédit d’image: Patently Mobile)

Cette conception ne semble pas totalement invraisemblable étant donné la pratique de Samsung de pousser les caméras selfie à travers les écrans avant dans des encoches perforées. La différence est que les caméras ne cassent pas non plus le revêtement en verre.

Les boutons s’étendant à travers le bord de la vitre ainsi que l’écran seraient un peu plus élaborés, mais cela pourrait être exactement ce que Samsung veut: un moyen pour le Galaxy Note 20 de se démarquer de la gamme Galaxy S en constante évolution.

La série Galaxy S20 de cette année devient si grande qu’elle continue de remettre en question la nécessité de l’existence du Galaxy Note. Mis à part le stylet S-Pen, la note a moins à se différencier. À l’heure actuelle, l’écran du Galaxy S20 Ultra de 6,9 ​​pouces est plus grand que l’écran du Samsung Galaxy Note 10 Plus de 6,8 pouces.

Le Note 20 avec un projecteur intégré est logique

Les boutons fantaisie à eux seuls ne semblent pas assez convaincants pour vendre le Galaxy Note 20. Bonne nouvelle: le brevet mentionne d’autres idées brillantes.

Parmi les nouvelles idées, il y a un capteur d’adhérence qui ressemblerait à celui du Pixel 4 et d’autres. Il est également fait mention d’un hologramme et d’un projecteur. Autant un hologramme serait une application de tueur, nous allons continuer et douter que cela arrive bientôt sur les téléphones n’importe où. Un projecteur peut être plus raisonnable.

Les projecteurs portables ont beaucoup de valeur dans les paramètres de travail, et la famille Galaxy Note a une ambiance plus professionnelle que ses frères et sœurs. Et ce ne serait pas la première fois que nous voyons un smartphone avec un projecteur intégré. Faire une présentation sur le projecteur intégré au Note 20 pourrait avoir du sens, d’autant plus que le S-Pen pourrait facilement fonctionner comme un clicker pour changer de curseur.

Les boutons à travers l’écran se sentent comme le dompteur et se déplacent plus probablement de Samsung, nous allons donc garder des grains de sel sur ce projecteur et un tas de sel sur les hologrammes.

Via: Tom’s Hardware