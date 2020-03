un bug a causé des problèmes de réseaux sociaux

Facebook: la faute serait un bug dans le système anti-spam

Selon Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, le problème était dû à une bogues dans un système antispam. Cela n’avait rien à voir avec le fait que l’entreprise s’appuie davantage sur ses systèmes d’apprentissage automatique pour la modération de contenu, une stratégie à laquelle Google a fait appel. Apparemment, le bogue a également supprimé les publications qui ne mentionnent pas le coronavirus. Restaurer les choses rapidement était la chose à faire.

Alors que la pandémie se poursuit, combattez désinformation ce sera un défi encore plus grand que d’habitude. Facebook a déjà offert des publicités gratuites à des sources réputées comme leOrganisation mondiale de la santé et interdit les publicités faisant la promotion de faux «remèdes». Google a une approche multiforme et Apple rejette les applications qui parlent du coronavirus pour limiter la désinformation. Ces efforts sont nécessaires, mais ils pourraient être minés par des bugs tels que ce que le réseau social vient de rencontrer.