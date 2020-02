un bug empêche les utilisateurs d’arrêter leur PC

Windows 7: comment certains utilisateurs ont temporairement “résolu” le problème

Certains ont revendiqué le succès en désactivant une poignée de Services de mise à jour Adobe. Il est clair qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une solution fiable ou que la faute soit au logiciel Adobe. Un porte-parole de Microsoft a déclaré à Bleeping Computer dans un communiqué que la société “enquêtait activement” sur le défaut, bien qu’il ne soit pas certain de ce qui se passerait ensuite.

Si cela s’avère être un bogue Windows et non le produit d’une application tierce capricieuse, cela pourrait s’avérer être embarrassant pour Microsoft. La société a déjà dû résoudre un problème d’arrière-plan dans Windows 7. Cela seulement quelques semaines après la fin de la prise en charge du système d’exploitation. Cela nécessiterait encore un autre patch hors bande, et pour un problème beaucoup plus grave. Microsoft peut mettre un certain temps à sécuriser Windows 7, en particulier une fois la prise en charge terminée.