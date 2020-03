Un cancer du foie entièrement éliminé par robot, un succès à Bologne

la technologie comme nous le savons, il est capable de révolutionner tous les aspects de la vie humaine, apparemment sauveren fait, l’utilisation de machines est de plus en plus en vogue robotique pour les opérations extrêmement délicat, capable d’avoir une précision nettement supérieure à la main humaine, mais toujours guidé par la cerveau du chirurgien, seule chose vraiment irremplaçable.

À Bologne, ce qui sera une étape importante dans l’histoire de la robotique dans le domaine médical a été marqué, en fait il a été possible de cancer du foie par un patient via un robot complètement.

Voici la dynamique

L’opération a eu lieu à l’hôpital Maggiore de Bologne, sous la supervision du médecin Elio Jovine, Directeur du département de chirurgie.

Le protagoniste était un patient de 61 ans cancer du côlon descendant (gauche) qu’il avait métastasé, au niveau de plusieurs segments, le lobe droit du foie.

La situation a été aggravée par le multi résistance chimiothérapie que les cellules néoplasiques ont montré, rendant ainsi vaine toute tentative d’approche pharmacologique et donc nécessaire une lourde attaque chirurgicale et salvatrice.

Après plusieurs analyses, cependant, afin d’éviter la perte d’énormes quantités de tissu hépatique sain après une hépatétectomie avec l’ablation de segments entiers du foie, le Dr Jovine a opté pour l’utilisation d’un robot, capable de retirer seulement les parties malades de l’organe sans trop affecter les tissus sains, favorisant ainsi une bonne régénération.

Les médecins ont utilisé une technique appelée ALPPS (en anglais, Associating Liver Partition and Portail Vein Ligation for Staged Hepatectomy), qui est recommandé chez les patients atteints de cancer du foie non résécable complètement.

La procédure est divisée en deux phases, dans la première séparer les deux parties du foie, les malades et les sains, en gardant les connexions vasculaires inchangées, à l’exception de la branche du portail veineux.

Les médecins ont ainsi atteint la zone d’intérêt avec le robot et oblitéré la branche veineuse de la veine porte qui offre nourriture à la zone, dans ce cas à la tumeur, afin de retirer le carburant pour la croissance.

Ensuite, nous procédons à l’ablation de la partie malade du foie, assurant une repousse plus facilitée de la partie restante, favorisée par la démolition chirurgicale mineurea.

Après la chirurgie, environ 5 jours de contrôle ont suivi et la patiente a été libérée, en l’occurrence la dame de 61 ans.

Que pouvons-nous dire, certainement une grande réussite, qui a permis de sauver une vie, le but et le but ultime de la recherche dans le domaine médical, également du point de vue de la technologie.

Il ne reste plus qu’à voir comment la technologie contribuera progressivement à améliorer le pronostic de maladies autrement incurables.