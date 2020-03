Un cheval de Troie révèle des personnes positives à COVID-19 en échange d’argent

la Ginp Banking Trojan dès mars, il avait attiré l’attention d’experts pour sa capacité à accéder aux applications d’envoi et de réception de SMS dans le but d’insérer de faux SMS dans la boîte de réception. Ce cheval de Troie a maintenant acquis une nouvelle fonctionnalité qui vise à exploiter la récente pandémie.

Une fois téléchargé sur le téléphone de la victime, le cheval de Troie Ginp est en mesure de recevoir la commande de l’attaquant et d’ouvrir une page Web intituléeRecherche de coronavirus qui prétend être en mesure de détecter les personnes séropositives aux coronavirus à proximité. Pour connaître l’emplacement exact où elles se trouvent, la victime est invitée à payer 0,75 euros. Si la victime accepte, elle est redirigée vers une page sur laquelle elle peut effectuer le paiement. Cependant, une fois les informations de paiement saisies, la victime ne perçoit pas de frais pour la somme d’argent demandée et aucune information relative aux personnes “infectées”. Le but des cybercriminels consiste à obtenir les informations d’identification de la carte de crédit de l’utilisateur lors de leur saisie pour effectuer le paiement.

Ginp est un cheval de Troie qui a rapidement évolué depuis sa première apparition, acquérant constamment de nouvelles compétences. En outre, alors que dans le passé les victimes de cette attaque étaient principalement des résidents d’Espagne, le nom de cette dernière version suggère que les assaillants envisagent également de viser d’autres pays.