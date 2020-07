Un compte-rendu de l’évolution de l’iPhone depuis 2007

Ce Lundi 29 juin C’est une date très spéciale pour les amoureux des produits de Manzana. Son emblématique iPhone fête ses 13 ans d’être en vente, en juin 2007, et à juste titre, nous avons dû raconter comment il a évolué depuis lors.

2007: l’iPhone d’origine

Lancé en janvier 2007, le IPhone d’origine continue de se souvenir avec une grande nostalgie car elle a marqué un avant et un après. Aujourd’hui, cela peut sembler très basique, mais pour ceux-là alors c’était une révolution appareil avec ce design, avec un écran tactile qui fonctionne comme ça et avec iPhone OS, la pierre angulaire d’iOS.

Voir sur YouTube

2008: iPhone 3G et son App Store

Un an plus tard, Apple a réussi à révolutionner sa propre révolution de 2007. L’iPhone 3G a été le deuxième maillon de l’évolution de cet appareil et sa principale innovation a été l’arrivée de l’iPhone OS2, système d’exploitation qui a fonctionné à la fois pour l’original et ce nouveau modèle, et a marqué la naissance du Magasin d’applications.

2009: iPhone 3GS, le premier «S» de la famille

Il ressemblait à son frère précédent, mais il était définitivement très différent. L’iPhone 3GS a fait une nette différence avec son prédécesseur en termes de vitesse de l’appareil, en plus de l’arrivée de la commande vocale pour certaines fonctions.

Voir sur YouTube

2010: l’iPhone 4 historique

L’iPhone 4 a une place très spéciale dans l’évolution de ce produit légendaire. Le motif? Je pense que nous le connaissons tous. Au-delà des innovations qui ont signifié un changement total par rapport à ses trois prédécesseurs tant en termes de design que naissance d’iosNous nous souvenons tous d’être le dernier présenté par Steve Jobs.

Voir sur YouTube

2011: 4S, au revoir de Steve

Cela semblera un peu répétitif, évident, mais c’est inévitable. Le 4S a été marqué (pour le meilleur ou pour le pire) par lui Le décès de Steve Jobs un jour après la présentation de Tim Cook. Mais bon, laissant la nostalgie de côté, Il est impossible de parler de ce membre de la famille sans mentionner l’arrivée de Siri.

2012: Le « grand » iPhone 5

L’une des plus grandes mesures qu’il a prises Manzana dans le monde des smartphones, c’était Augmentation de la taille de l’écran de l’iPhone 5 et arrivée de l’aluminium pour mieux couvrir votre nouveau produit. Mais le plus remarquable a été l’augmentation de la capacité de son Mémoire interne lors de la première offre de 64 Go.

Voir sur YouTube

2013: Naissance des premiers jumeaux, 5C et 5S

2013 a été la première année où Apple a décidé de lancer deux modèles d’iPhone différents, le 5C et le 5S. Étant donné que la conception de ces deux était pratiquement la même que leur frère précédent, le plus notable de cette paire a été l’arrivée du Touch ID, le système innovant de reconnaissance d’empreintes digitales.

2014: l’iPhone « grandit » à nouveau avec l’arrivée des 6 et 6 Plus

Apple l’a fait à nouveau en 2014. Les écrans de ses deux modèles présentés cette année-là se sont multipliés encore et encore. Les 4,7 pouces de l’iPhone 6 ont été immédiatement dépassés par les 5,5 pouces du 6 Plus; un message fort que la marque s’adressait à toutes sortes de consommateurs.

Voir sur YouTube

2015: Le « S » revient pour compléter la gamme de l’iPhone 6

Peu de changements de conception par rapport aux deux modèles introduits l’année dernière (peut-être trop peu), mais en 2015, nous avons vu la naissance de la 3D Touch pour iPhone 6S et 6S Plus, une fonction que nous apprécions jusqu’à aujourd’hui, en plus de l’arrivée de son puissant processeur A9.

2016: l’année des trois modèles

Si Apple nous a surpris en lançant deux modèles pendant trois années consécutives, en 2016, elle a voulu se surpasser comme à son habitude. C’est la première année que nous avons vu comment la marque a sorti trois modèles, trois modèles! Il iPhone 7 il est venu accompagné de 7 Plus. qui signifiait l’arrivée de la double chambre.

En outre, Cette année-là, Apple a livré l’édition spéciale SE, un cadeau d’entreprise pour ceux qui ont raté le Design iPhone 5S mais avec les innovations des modèles ultérieurs.

Voir sur YouTube

2017: l’année du dixième anniversaire

Comme en 2016, Apple a sorti trois modèles pour 2017. Le couple annuel traditionnel est venu avec les 8 et 8 Plus, mais a également atterri le iPhone X, l’édition qui commémore ses 10 ans de vie et celui qui a pris tous les yeux des trois modèles. Nous avons vu le plein écran pour la première fois, laissant derrière le bouton de démarrage et les bords, et nous avons vu la naissance de Face ID avec ce modèle.

Voir sur YouTube

2018: l’arrivée de « l’aîné » des frères

Apple a poursuivi la tradition d’introduction des modèles «S» avec l’arrivée du iPhone XS, mais il nous a donné une nouvelle fois l’autorité avec le iPhone XS Max, le plus grand modèle de la famille avec son 6,5 pouces. Tous deux alimentés par un processeur A12. L’iPhone XR a également été lancé, une version moins chère qui nous a rappelé le 5C.

2019: 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Il n’y a pas grand-chose à retenir des trois modèles lancés l’année dernière. Le point culminant a été l’ajout du processeur A13 Bionic, l’arrivée de Deep Fusion et l’introduction de la triple caméra.

Voir sur YouTube

2020: La deuxième SE

En l’absence d’Apple présentant le nuevos iPhones qui rejoindront la famille en 2020, la marque a récemment lancé un nouvelle édition de SE, un modèle qui, comme cela s’est produit avec son prédécesseur, Il combine une conception des modèles précédents avec des fonctions des dernières versions. « La puce la plus puissante de la taille la plus populaire », comme résume Apple sur son dernier site Internet.

Et pour l’instant, c’est tout, donc sans plus tarder, Joyeux anniversaire, iPhone!