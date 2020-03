Un concept montre comment Apple pourrait améliorer l’expérience multitâche sur iPad

Apple essaie d’améliorer les capacités multitâches de l’iPad chaque année, rendant le système plus puissant pour effectuer plusieurs tâches simultanément. Mais cela a également soulevé des questions sur l’utilisabilité du multitâche sur l’iPad, qui est devenu de plus en plus compliqué pour certains utilisateurs.

Des fonctionnalités telles que Split View et Slide Over sont apparues pour la première fois sur iPad avec iOS 9, ce qui a permis aux utilisateurs d’utiliser deux applications à l’écran en même temps. Il était possible de choisir rapidement l’une des applications installées pour les utiliser côte à côte, mais cela a changé avec iOS 11. Maintenant, si vous ouvrez une application, vous ne pouvez l’utiliser que dans Split View avec une autre application qui apparaît dans le Dock .

C’est parfois frustrant, car toutes les applications ne sont pas dans le Dock. Cela m’oblige souvent à interrompre ce que je fais pour revenir à l’écran d’accueil si je veux utiliser mon iPad en mode Split View ou Slide Over avec une application spécifique. Alors que nous attendons d’autres améliorations avec iPadOS 14, qui est encore loin, certaines personnes ont décidé de partager leurs idées sur le Web.

L’une de ces personnes est l’étudiant designer Tommy, qui a créé un concept pour montrer comment Apple pourrait améliorer l’expérience multitâche sur l’iPad. Il pense que la plupart des problèmes seraient résolus avec la possibilité d’accéder à l’écran d’accueil de l’iPad à tout moment, même en mode Split View.

Au lieu d’être limités aux applications du Dock, les utilisateurs peuvent glisser pour afficher l’écran d’accueil avec toutes les applications, afin qu’ils puissent choisir n’importe laquelle d’entre elles pour l’utiliser côte à côte. Dans le concept, chaque application dans Split View peut être contrôlée par l’indicateur d’accueil, vous pouvez donc fermer et modifier une seule d’entre elles.

Ce n’est certainement pas parfait, et cela finit par interférer avec d’autres fonctionnalités, telles que Slide Over. Même ainsi, l’idée semble être bien meilleure que celle qui existe actuellement sur iPadOS. Personnellement, cela résout l’une de mes principales plaintes concernant le multitâche sur l’iPad. J’aimerais vraiment voir une solution similaire dans la prochaine version d’iPadOS.

Qu’avez-vous pensé de ce concept? Êtes-vous également insatisfait des capacités multitâches actuelles de l’iPad? Faites le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

