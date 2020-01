Un consultant automobile de premier plan explique pourquoi le Cybertruck de Tesla pourrait être incroyablement rentable – .

Pendant des années, le gros coup contre Tesla est que la société ne savait pas comment générer des bénéfices. Bien sûr, les véhicules Tesla étaient en forte demande, mais une variété de problèmes de production très médiatisés ont entraîné une perte trimestrielle après perte trimestrielle. Au cours des deux dernières années, Tesla a cependant changé la donne. La demande étant toujours extrêmement élevée, la production est devenue plus efficace et l’entreprise affichant un bénéfice ne peut plus être qualifiée de simple coup de chance.

À la lumière de cela, l’un des consultants automobiles les plus estimés aujourd’hui – Sandy Munro – estime que le Cybertruck de Tesla pourrait s’avérer être un véhicule particulièrement rentable pour l’entreprise. Lors d’une récente interview sur la chaîne YouTube du réseau Autoline, Munro a expliqué que la conception du Cybertruck lui-même contribuera à réduire les coûts.

Une raison intéressante que Munro mentionne est que le processus de production de Cybertruck ne nécessitera pas de peinture.

«Je pense que nous allons examiner les presses plieuses et le simple emboutissage», note Munro. «Je ne vois pas de raison pour un travail de peinture, et lorsque des pièces peintes sont nécessaires, je pense que ce qu’elles vont faire, c’est qu’elles vont entrer peintes par le fournisseur.

CNET ajoute:

La sauce secrète de Tesla est le fait qu’il semble que l’exosquelette du camion agisse également comme panneaux de carrosserie. Ainsi, toute la rigidité et la résistance dont le pick-up a besoin vient de tout ce que vous regardez, et il suffit de le souder et de l’assembler. Le fait qu’il n’y ait pas de peinture, juste de l’acier inoxydable ordinaire, est également une économie considérable, selon Munro.

Il est également intéressant de noter que Munro estime que Tesla aura besoin d’une dépense en capital de 30 millions de dollars pour rendre compte de la production de 50 000 véhicules par an, un chiffre remarquablement bas. En effet, si quelqu’un sans l’expertise de Munro défendait ce chiffre, il serait difficile de le prendre au pied de la lettre.

À titre de comparaison, Munro note que les dépenses en immobilisations équivalentes pour produire annuellement 50 000 camions Ford F-150 seraient de 210 millions de dollars.

Les entrevues avec Munro sont toujours engageantes et la vidéo ci-dessous vaut la peine d’être regardée si vous voulez approfondir ce qui pourrait s’avérer être le prochain grand succès de Tesla.

Source de l’image: Tesla

.