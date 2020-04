Un couple lance un appel pour que des ordinateurs portables et autres appareils usagés soient donnés aux étudiants de Seattle dans le besoin – .

Deborah Rappaport et Adam Tratt ont collecté des ordinateurs portables usagés pour se retrouver entre les mains des élèves des écoles publiques de Seattle. (Photo gracieuseté d’Adam Tratt)

Dans son travail de jour en tant que directeur des programmes d’apprentissage pour Minecraft Education, Adam Tratt cherche à inspirer les étudiants et à s’assurer qu’ils ont les outils en ligne pour devenir la prochaine génération de constructeurs, de penseurs et de conteurs.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Au cours du week-end, Tratt et son épouse Deborah Rappaport ont lancé un effort pour s’assurer que les élèves, en particulier ceux des écoles publiques de Seattle, ont le bon matériel pour poursuivre leurs études pendant la fermeture des écoles en raison de COVID-19.

Dans des publications sur les réseaux sociaux, Tratt et Rappaport, qui entame un nouvel emploi la semaine prochaine en tant que responsable de programme senior pour Microsoft Azure, a appelé les gens à fouiller chez eux à la recherche d’ordinateurs portables ou de tablettes usagés qui pourraient être donnés à des étudiants défavorisés ayant besoin de appareils afin qu’ils puissent aller à l’école à distance.

L’appel a été lancé à peu près au même moment, le directeur des écoles de l’État de Washington, Chris Reykdal, a déclaré dans un message vidéo remis aux familles qu’il n’était pas sûr que les élèves retourneraient à l’école cette année – et lundi, le gouverneur de Washington Jay Inslee a fait cette affirmation. une réalité disant que l’enseignement à distance se poursuivrait pendant l’année. Amazon a également annoncé lundi qu’il faisait don de 8 200 ordinateurs portables aux étudiants SPS et aux familles dans le besoin.

“Personne ne sait vraiment ce qui va se passer et le besoin, en particulier pour les lycéens et les lycéens, reste aigu”, a déclaré Tratt lundi. “Donc, mon hypothèse est que dans une ville comme Seattle où beaucoup d’entre nous travaillent dans la technologie et si beaucoup d’entre nous ont un nouvel ordinateur portable tous les deux ans pour une raison ou une autre, il y a beaucoup de [machines] qui sont juste assis sur les étagères des gens ramassant de la poussière. “

Dans une publication sur Facebook, Tratt a déclaré que Windows 7 ou version ultérieure, MacBook 2013 ou version ultérieure et iPads seraient tous utiles et que lui et Rappaport faciliteraient le ramassage et la livraison. Ils ont créé un document que les gens devaient remplir en détaillant l’équipement dont ils pouvaient se séparer.

(Photo Facebook via Adam Tratt)

D’après quelques publications sur les réseaux sociaux entre lui et sa femme, Tratt a déclaré qu’ils avaient probablement fait don ou engagé deux douzaines d’appareils jusqu’à présent. Au cours du week-end, il a rencontré quatre étudiants dans un ensemble de logements abordables à l’intérieur du parc Magnuson. Il a déclaré que les étudiants de la catégorie A venaient tous de familles qui avaient récemment immigré aux États-Unis.

«Ces enfants sont des élèves incroyablement concentrés. Ils ont commencé à se moquer les uns des autres pour savoir qui obtient de meilleures notes. Ils sont géniaux “, a déclaré Tratt. «Ils étaient exactement le genre d’enfants qui ont surmonté des dizaines de défis. Et ce n’est qu’un défi inutile. Le fait qu’ils soient maintenant obligés d’aller à l’école sans ordinateur est absurde. »

Tratt, dont l’histoire dans le domaine de la technologie comprend également le co-fondateur et PDG de la société de logiciels de présentation Haiku Deck, est déjà très occupé chez Microsoft, où l’équipe Minecraft Education travaille «plus fort que jamais» et où elle a récemment lancé du contenu éducatif gratuit pour aider les élèves, les parents et les enseignants à la maison.

Mais il a dit qu’il y a beaucoup de gens qui font d’énormes sacrifices dans la communauté en ce moment, y compris en mettant leur vie en jeu pour travailler dans une salle d’urgence, par exemple. Il a qualifié la collecte de dons de «minuscule effort» et de «gagnant-gagnant» pour quiconque a besoin de nettoyer un placard et d’aider un enfant à aller à l’école.

“C’est comme une évidence”, a-t-il dit, avant d’ajouter que l’effort n’est pas destiné à être à long terme. Il essaie simplement de se débarrasser de ses besoins et de répondre à un besoin immédiat, et non de créer un organisme sans but lucratif.

“Quelques personnes nous ont demandé si nous accepterions des dons, et je ne veux pas retirer des dons d’organisations qui existent déjà dans le but de faire ce que nous faisons”, a déclaré Tratt. “J’essaie vraiment de mettre un garrot sur la plaie.”