Un créateur de Family Guy quitte Fox pour NBC et gagnera 200 millions de dollars

Le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, a récemment quitté sa maison de longue date de Fox pour NBCUniversal. Maintenant, un nouveau rapport révèle certaines des informations clés en coulisses sur la façon dont cela s’est produit et pourquoi.

Tout d’abord, le contrat. Selon le Hollywood Reporter, NBC a attiré MacFarlane loin de Fox avec un salaire rémunérateur qui verra MacFarlane gagner 200 millions de dollars sur 5 ans, ce qui représente 40 millions de dollars par an. Les termes du contrat indiquent que MacFarlane créera toutes sortes de nouveaux contenus pour NBC par le biais de sa société de production Fuzzy Door tout en restant un “agent libre” pour toutes les offres de films. Il continuerait également d’agir.

MacFarlane ferait apparemment des comédies musicales, des drames politiques, des anthologies historiques et des spectacles d’animation pour NBC, qui pourraient ensuite être vendus à des sociétés extérieures comme Netflix. MacFarlane aurait déjà “plusieurs projets” en préparation, et le rapport affirme qu’il est enthousiaste à l’idée de créer du contenu pour le réseau Syfy de NBC.

MacFarlane aurait rencontré Amazon, Apple, Netflix, Warner Bros, Sony, Disney et la société mère de GameSpot ViacomCBS avant de signer avec NBC. Disney et NBC étaient les prétendants finaux, selon le rapport. Des sources ont déclaré à THR qu’il avait choisi NBC parce qu’il avait eu la possibilité d’étendre sa portée au-delà de l’écriture et de l’animation.

Malgré sa signature avec NBC, MacFarlane continuera de travailler sur Family Guy pour Fox, The Orville pour Hulu et American Dad pour TBS.

Quant à Fox, le réseau anticipe un jour où les Simpsons seront désactivés, et c’est en partie pour cela qu’il a récemment annoncé quatre nouveaux spectacles animés.