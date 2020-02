Un dépliant MediaWorld écrase Unieuro avec de nouvelles offres (photos)

la Flyer MediaWorld écrase littéralement les propositions d’Unieuro proposant la campagne promotionnelle appelée Méga rabais; les utilisateurs ont la possibilité d’acheter de nouveaux produits de technologie générale, dépensant des sommes relativement faibles.

L’achat et la vente se produisent comme toujours lorsque nous parlons de MediaWorld, peut être complété à la fois en ligne et dans des magasins disséminés sur le territoire national italien, cependant, en se souvenant que pour chaque achat effectué sur le site officiel, il sera nécessaire de payer les frais de port pour la livraison à domicile (à partir de 4,99 €, mais gratuit dans certains cas).

Flyer MediaWorld: ce sont les prix à battre

De toute façon, le Flyer MediaWorld grâce aux Mega Discounts, il est en mesure de satisfaire les demandes des consommateurs, précisément parce qu’il contient de nombreux prix bas appartenant aux catégories de produits les plus variées en vogue actuellement.

En abordant le monde des smartphones, par exemple, nous pouvons recommander l’achat d’un excellent Xiaomi Redmi Note 8T à 169 euros, un bon choix pour ceux qui souhaitent économiser autant que possible, tout en bénéficiant de performances globales modérées. L’alternative un peu plus chère est représentée par Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un smartphone de haut calibre pour les performances qu’il peut offrir, mais aussi pour le prix final de 254 euros environ.

Pour conclure ensuite avec le haut de gamme du moment, comme Galaxy S10 à vendre à 766 euros ou Xiaomi Mi Note 10 pour 539 euros. Pour plus d’informations sur les achats, voici les pages du flyer.