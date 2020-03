Un des téléphones OnePlus 8 prévus pourrait être absent lors de l’événement de lancement

L’événement de lancement de la série OnePlus 8 se déroule le 14 avril, et alors que nous nous attendions à ce que trois téléphones soient lancés (le combiné de base avec une variante Lite et Pro), il semble que ce ne soit pas le cas.

Non, selon plusieurs fuites fiables, le OnePlus 8 Lite ne sera pas dévoilé le 14 avril. Au lieu de cela, il atterrira plus tard, et avec un nom différent.

Premièrement, Max Weinbach a déclaré que le OnePlus 8 Lite serait en fait appelé le OnePlus Z, en tant que successeur spirituel du OnePlus X à partir de 2015, qui était une alternative économique au OnePlus 2. Ce combiné serait probablement destiné aux fans rebutés par le fait que les téléphones OnePlus deviennent de plus en plus chers.

La source l’a appelé “OnePlus Z” et a déclaré que le matériel correspondait au rendu précédent de OnePlus 8 Lite. https://t.co/zB5PN9nQjW28 mars 2020

Oppo, une compagnie de téléphone appartenant à la même société mère que OnePlus, a emprunté une voie similaire pour étendre sa série Oppo Reno avec l’Oppo Reno Z, et Apple aurait fait de même avec l’iPhone 9 pour les personnes qui ne veulent payer pour un iPhone 11 cher.

En ce qui concerne le lancement ultérieur, Ishan Agarwal a tweeté que le OnePlus Z pourrait arriver plus tard en 2020, et qu’il pourrait annoncer le début d’une toute nouvelle gamme OnePlus.

Il s’agirait vraisemblablement d’une série distincte de la gamme OnePlus 8T – que nous attendons également plus tard cette année – et viserait un public différent des principaux appareils.

En effet! Le téléphone #OnePlus moins cher qui sera lancé plus tard cette année pourrait faire partie d’une nouvelle série “OnePlus Z”. Attendons et regardons. #OnePlusZ https://t.co/cXJmm29mRt28 mars 2020

La plupart des compagnies de téléphone proposent plusieurs gammes de smartphones, comme Samsung avec ses téléphones Galaxy S, Note, A, M et J disponibles dans une certaine combinaison selon la région, il ne serait donc pas surprenant que OnePlus fasse de même.

Il semble que OnePlus pourrait essayer de trouver une ligne budgétaire pour se placer sous sa ligne principale, comme la façon dont Xiaomi a la marque Redmi pour frapper ce marché.

Nous le saurons probablement plus tard dans l’année, avec le lancement du 14 avril dédié aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro par les sons de celui-ci. TechRadar rendra compte de toutes les nouvelles de l’événement, ainsi que de notre analyse et de nos opinions, alors restez à l’écoute pour cela.