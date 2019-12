Un développeur d'applications de messagerie affirme avoir des preuves qu'Apple a supprimé le classement des applications concurrentes

Blix, qui a développé l'application "BlueMail", n'a fait cette découverte que lorsque le classement d'Apple a soudainement changé en sa faveur. Fin septembre, Blix est passé inopinément de la 143e place d'Apple pour les applications de messagerie à la 13e place. Blix était depuis des années très bien classé dans les magasins d'applications Android concurrents, gérés par des sociétés comme Google, Samsung, Amazon et Huawei. Mais sur iOS d'Apple, où il est en concurrence avec la propre application de messagerie d'Apple, ils avaient longtemps été classés très bas.

Un développeur d'applications de messagerie électronique a déclaré avoir découvert de nouvelles données qui suggèrent qu'Apple a longtemps supprimé le classement des applications de l'App Store qui concurrencent les propres offres d'Apple, selon de nouveaux dossiers judiciaires du développeur, qui a poursuivi Apple en octobre pour violation de brevet et violations des lois antitrust.

Le rapport affirme que Blix a découvert que plusieurs applications avaient connu des pics dramatiques similaires dans leur classement. Le saut de Blix s'est produit le 26 septembre, juste deux semaines après qu'un article du New York Times a allégué qu'Apple avait un système pour classer ses propres applications plus haut que ses concurrents. Blix a poursuivi Apple en octobre pour violation de brevet et violation de la législation antitrust, en amenant le co-fondateur du procès, Ben Volach, a déclaré: