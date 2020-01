Un développeur indépendant d’Apple Watch fait un don pour aider à combattre les feux de brousse australiens

Le développeur derrière des applications Apple Watch très populaires comme Chirp, Nano for Reddit et MiniWiki verse 100% des recettes des ventes de ce week-end pour aider à combattre les feux de brousse généralisés en Australie.

Le développeur Will Bishop vit en Australie et sait de première main à quel point les incendies australiens sont devenus graves. Selon le New York Times, les feux de brousse australiens ont fait 23 morts et détruit 1300 maisons à ce jour. C’est en plus des innombrables animaux et des dizaines de milliers d’acres de parcs nationaux et de forêts qui ont brûlé.

Will développe trois applications Apple Watch populaires et puissantes: Chirp pour accéder à Twitter sur votre Apple Watch, Nano pour parcourir Reddit à partir de votre Apple Watch et MiniWiki pour accéder à Wikipedia à partir de votre Apple Watch. Ces trois applications disposent toutes d’un système «payez ce que vous voulez» pour leur niveau «Pro».

Will s’est engagé à donner 100% du produit de ces améliorations «Pro» aux services d’incendie ruraux en Australie-Méridionale, en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria. Tous les profits d’hier (vendredi) au dimanche seront reversés. Cela signifie que si vous passez à la version «Pro» de ces applications, le montant que vous choisissez de payer ira directement pour aider à combattre les feux de brousse australiens et les efforts de secours associés.

Et, si vous avez déjà acheté la version Pro dans l’une des applications de Will, chacune d’elles a également un pot de basculement dans l’application où vous pouvez contribuer autant que vous le souhaitez à la cause.

Vous pouvez télécharger les applications de Will sur l’App Store aux liens ci-dessous:

Les applications de Will pour l’Apple Watch sont parmi les meilleures du marché, et si vous avez attendu de passer aux versions «Pro», il n’y a pas de meilleur moment pour le faire.

Pendant les 48 prochaines heures, tous les profits de Chirp, Nano et MiniWiki seront reversés aux services d’incendie ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria!

Si vous avez déjà acheté les mises à niveau, pensez à utiliser le pot de basculement. # AustraliaBushfires #AustraliaOnFire #RT Apprécié!

