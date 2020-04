Un développeur se plaint qu’Apple limite l’innovation après le rejet de sa nouvelle application de messagerie

Nous savons déjà qu’Apple peut être difficile à travailler lorsqu’il s’agit de lancer de nouvelles applications sur l’App Store. Depuis le début, plusieurs développeurs se sont plaints des règles strictes de la société, et ce n’était pas différent avec Martin Otyeka, un développeur indépendant qui a essayé de lancer sa première application iOS cette année – malheureusement sans succès.

Martin a écrit un article sur la frustration de créer une nouvelle idée pour une application de messagerie, puis de la voir rejetée par Apple, car la société a déclaré qu’il devrait essayer de développer une application comme «toutes les autres applications de messagerie».

Il nous a dit qu’il s’était intéressé à apprendre la programmation Swift il y a cinq ans, mais l’année dernière seulement, il a décidé de créer une application appelée Facecharm. Son idée était de permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages anonymes, pas directement les uns aux autres, mais par l’intermédiaire d’une troisième personne qui interviendrait dans la conversation. Fondamentalement, comme lorsque vous envoyez un message à quelqu’un par le biais d’une autre personne, mais maintenant de manière numérique.

L’application a été soumise au processus de révision de l’App Store le 9 janvier 2020 et le premier rejet est intervenu une semaine plus tard. Apple a fait valoir que les applications qui autorisent les messages et les appels anonymes ne conviennent pas à l’App Store. Martin pensait que l’idée de l’application n’était peut-être pas claire pour les testeurs, car l’application fonctionne sur la base d’amis communs, de sorte que les messages ne sont pas entièrement anonymes.

Malgré tout, il a été intrigué par la première réponse d’Apple, car il existe d’autres applications sur l’App Store qui permettent aux utilisateurs d’envoyer des messages anonymes. Le développeur a apporté quelques modifications à l’interface, puis il a renvoyé l’application à Apple, mais elle a de nouveau été rejetée.

Il a parlé à un représentant de l’App Store le 27 janvier, qui a déclaré que «l’envoi de messages devrait être entièrement manuel et effectué par la personne identifiée dans le chat». Apple a continué de rejeter l’application en février, arguant cette fois que ses fonctionnalités pouvaient permettre aux utilisateurs d’envoyer du contenu offensant.

Les directives de l’App Store stipulent que les applications sociales doivent offrir des options pour bloquer et signaler le contenu abusif, donc Martin a mis à jour Facecharm une fois de plus.

Apple a de nouveau rejeté l’application en disant que les utilisateurs ne devraient pas pouvoir cacher leur nom ou transférer des messages sans être identifiés. Dans le même temps, des applications comme WhatsApp et même iMessage vous permettent de transférer des messages d’une personne à une autre sans les identifier.

Un représentant de l’App Store a rappelé Martin le mois dernier, cette fois pour dire qu’il devrait créer une application comme «toutes les autres applications de messagerie où les utilisateurs communiquent sans tiers». Lorsqu’il a déclaré que d’autres applications offrent des fonctionnalités similaires telles que le transfert de messages, Apple a déclaré qu’elles ne pouvaient pas expliquer toutes les raisons pour lesquelles l’application de Martin avait été rejetée.

Le projet de Facecharm est susceptible d’être abandonné, mais Martin souligne qu’Apple ne permet pas aux petits développeurs indépendants d’innover sur l’App Store, car la société elle-même déclare qu’elle ne devrait pas essayer de créer quelque chose de différent.

En d’autres termes, n’innovez pas – conformez-vous simplement aux paradigmes existants. Cela fait mal d’Apple, la société dont les innovations ont conduit à la décimation de nombreux anciens paradigmes. On m’a également dit que celui qui livre le message devrait également être «l’auteur original du message», ce qui invalide apparemment le partage de contenu et le transfert de messagerie, des fonctionnalités qui sont présentes dans toutes les applications de messagerie, y compris iMessage.

Un autre point critiqué par le développeur est la manière dont les représentants de l’App Store traitent ces problèmes. Ils ne partagent pas la raison précise du rejet de l’application, et ils ne sont pas très utiles non plus, a déclaré Martin.

Même si vous pensez que Facecharm ne serait pas un succès, Martin Otyeka, ainsi que d’autres développeurs, n’ont même pas eu la chance d’atteindre les utilisateurs iOS sur l’App Store. Encore une fois, ce n’est pas le premier rapport de ce type, et ce ne sera probablement pas le dernier.

Si vous êtes un développeur iOS, avez-vous déjà rencontré une situation difficile avec le processus de révision de l’App Store? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

