Un dirigeant d’ABC aborde les rumeurs concernant Peter Weber avec un producteur de licence

ABC et Peter Weber ont tous deux affirmé qu’il n’y avait aucun moyen de gâcher la fin de cette saison de Le célibataire, peut-être parce que pour la première fois dans l’histoire de l’émission, le plomb se retrouve avec son producteur. Des rumeurs ont circulé plus tôt cette semaine selon lesquelles le pilote de ligne de 28 ans envoie finalement tous ses concurrents chez eux pour poursuivre une relation avec sa productrice Julie LaPlaca, et ABC ne les nie pas.

Quiconque a regardé le cirque de cette saison se dérouler sait que Weber est au-dessus de sa tête avec ses quatre concurrents restants. Il est difficile de croire qu’il se retrouve avec l’un d’eux, encore moins que la relation dure jusqu’au concert après le spectacle. Les quatre candidats restants sont Victoria Fuller, 26 ans, Hannah Ann Sluss, 23 ans, Kelsey Weier, 25 ans, et Madison Prewett, 23 ans. Chacune des quatre femmes a ses propres drapeaux rouges que Weber continue d’ignorer, et les fans sont de plus en plus inquiètes du fait qu’aucune de leurs relations ne semble même authentique à ce stade de la saison. Beaucoup ont spéculé peut-être que l’ancienne Bachelorette Hannah Brown revient pour Weber au cours de la dernière heure, et honnêtement, beaucoup le préféreraient.

Cette semaine, cependant, de nouvelles rumeurs se sont répandues selon lesquelles Weber se retrouverait avec sa productrice de spectacles Julie LaPlaca, et quand ET Online s’est assis avec le directeur d’ABC Rob Mills, il ne les a pas niés. “Eh bien, je déteste gêner une bonne rumeur, donc je ne vais pas confirmer ou nier s’il se retrouve avec un producteur!” dit Mills. Juliette Litman du populaire podcast Bachelor Bachelor Party a abordé les rumeurs sur son épisode de lundi soir, déclarant que la relation serait si mauvaise pour la série qu’elle ne pouvait pas être vraie. Mais dans le passé, les fans ont vu des choses qui devraient être mauvaises pour la série, ce qui fait monter en flèche la popularité de la franchise vers de nouveaux sommets.

Malgré les implications qu’une relation Weber-LaPlaca pourrait avoir pour le spectacle, ce ne serait pas la première fois qu’un membre de l’équipe du spectacle se rapproche d’un membre de la distribution du spectacle. Rozlynn Papa, un concurrent de la saison de Jake Pavelka de The Bachelor, a été retiré de la série après avoir noué une relation intime avec l’un des producteurs. Papa a d’abord nié les allégations, mais le producteur avait avoué, et plusieurs autres concurrents avaient repéré la paire en train de canoter. De plus, en 2014, l’une des cameramen de l’émission était intime avec la candidate au Bachelor in Paradise Michelle Kujuwa. Alors que la production approchait pour affronter les caméramans, il a tenté de sauter d’un balcon pour s’échapper et a fini par lui casser les deux jambes. On pourrait penser que ces deux incidents ont pu avoir un effet négatif sur l’authenticité et la réputation de la série, mais la franchise de téléréalité est toujours aussi populaire.

Dans les deux incidents précédents, l’équipage et les acteurs impliqués ont été renvoyés des saisons. Au moment de l’incident avec Papa, ABC a publié une déclaration selon laquelle l’émission visait à trouver l’amour pour le rôle principal, pas pour quelqu’un d’autre. Il sera intéressant de voir si le spectacle est si déterminé à trouver l’amour pour Weber qu’ils soutiennent une relation amoureuse avec LaPlaca (si les rumeurs sont vraies). La situation susciterait sans aucun doute des conversations sur les rôles de genre et le double standard, mais à la fin, le spectacle devrait être sur l’amour.

Source: ET en ligne

