Un dollar américain faible qui pourrait profiter au Bitcoin

Le Bitcoin pourrait être prêt à voir sa valeur décoller, car les analystes ont suggéré que le dollar était sur le point de perdre sa force. Un dollar américain faible qui pourrait bénéficier au Bitcoin en donnant un signal positif pour les actifs risqués comme le Bitcoin. Ce qui offre une lueur d’espoir dans un marché réticent.

Les indicateurs avancés indiquent une faiblesse du dollar américain qui pourrait profiter au Bitcoin

Les données annoncées par des médias importants tels que le Wall Street Journal indiquent que les réserves en dollars pourraient être un indicateur principal à prendre en compte. Surtout, par l’indice qui suit le prix du dollar par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Ces données montrent une relation inverse par rapport aux réserves en dollars américains. Qui sont maintenus et la force de l’indice DXY.

Selon certaines estimations, les principales réserves en dollars à trois mois pourraient être à un niveau plus élevé pendant quelques années. Ajouté à un nouveau cycle d’assouplissement quantitatif, il y a des raisons de croire que la performance des prix de Bitcoin pourrait rebondir dans les prochains mois.

Lorsque l’économie est dans une situation difficile, comme c’est le cas actuellement, les investisseurs ont tendance à se tourner vers la trésorerie car elle offre une protection contre la chute des prix des actifs. Le dollar est le moyen définitif d’accumuler des liquidités, à tel point que d’autres pays préfèrent accumuler des dollars au lieu de leur monnaie d’origine, y compris l’or.

Une forte demande de dollars américains pourrait-elle être créée?

Alors que les investisseurs ont fui le dollar, l’indice DXY a enregistré un gain de près de 9%. En effet, les inquiétudes concernant le coronavirus ont provoqué une grande angoisse sur les marchés mondiaux et les perspectives économiques futures. Cependant, depuis le 20 mars, l’indice a chuté de 4,45%.

Cet assouplissement quantitatif a augmenté l’offre de dollars sur le marché. Donc, en réalité, il n’y a aucun moyen pour que les entreprises et les particuliers dans leur ensemble puissent répondre à une demande suffisante pour absorber l’offre entrante de dollars.

De plus, il y a une nette suppression de la force du dollar lorsque la Réserve fédérale s’engage à un assouplissement quantitatif.

Que se passe-t-il lorsque le dollar s’affaiblit?

Lorsque cela se produit, les investisseurs reviennent à des actifs risqués. Les actions et les obligations d’entreprises et même les crypto-monnaies ont eu une performance positive sur les prix au cours des trois premiers tours de l’assouplissement quantitatif de la Fed.

Au cours du deuxième tour qui a duré de novembre 2010 à la mi-2011, Bitcoin a réussi à s’apprécier à un peu plus de 24,560%. Du début à la fin du troisième tour, Bitcoin a culminé à 1177 $ avant de chuter à 337 $. Pourtant, il a profité d’un gain de 4,880% pendant cette période.

L’argent provenant de la Fed peut ne pas aller directement au Bitcoin. Mais cela devient une contribution à un dollar plus faible et conduit ainsi à un coup de pouce à la crypto-monnaie plus précieuse.

Il existe plusieurs catalyseurs positifs pour Bitcoin. Autre qu’un dollar américain plus faible. La réduction de moitié, qui devrait avoir lieu dans moins de deux mois, pourrait réduire l’offre de pièces sur le marché et générer moins de tension de vente sur le prix final.

Afin de compenser ce coup porté aux mineurs, le protocole Bitcoin a automatiquement réduit la difficulté de déclencher le minage. Ensemble, tous ces facteurs créent la tempête parfaite pour Bitcoin.

Partagez-le avec vos amis!