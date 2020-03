Un employé d’Amazon à Seattle teste positif pour le coronavirus – .

Une vue du siège évolutif d’Amazon au centre-ville de Seattle le 3 mars 2020. (Photo . / Kurt Schlosser)

Un employé d’Amazon au siège de la société à Seattle a été testé positif pour le nouveau coronavirus qui se propage à travers le pays, selon un e-mail interne obtenu par ..

L’employé est rentré chez lui malade le mardi 25 février et a ensuite été testé positif au COVID-19. Amazon a informé les employés qui sont entrés en contact étroit avec la personne. L’employé est basé dans le bâtiment d’Amazon au Brésil au 400 9th Ave N, près du centre-ville de Seattle.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé la nouvelle et a déclaré que la société «soutenait l’employé concerné en quarantaine».

Amazon conseille aux employés qui présentent des symptômes du coronavirus de rester à la maison et de consulter un médecin. L’entreprise procède à un «nettoyage et une désinfection en profondeur améliorés» au bureau.

Amazon emploie plus de 50 000 personnes dans la région de Seattle, dont la plupart sont regroupées au siège de South Lake Union. Plus de 20 personnes dans la région de Seattle ont été testées positives pour COVID-19 et huit personnes sont décédées, selon les responsables de la santé de l’État.

Lisez l’e-mail envoyé par Amazon aux employés ci-dessous.

Le virus envoie des ondes de choc dans l’industrie technologique, les entreprises annulant des conférences et s’efforçant de fortifier les chaînes d’approvisionnement qui dépendent de la fabrication chinoise.

Amazon a confirmé dimanche que deux de ses employés à Milan, en Italie, avaient contracté le coronavirus.

La semaine dernière, Amazon a demandé aux employés de différer les voyages «non essentiels» aux États-Unis et à l’étranger. La société a commencé à restreindre les voyages d’affaires en Chine, l’épicentre de l’épidémie, fin janvier.

Amazon informe également les invités à la conférence MARS de ce mois-ci que l’événement a été annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus. La conférence annuelle sur invitation, traditionnellement organisée par le PDG Jeff Bezos, attire généralement un public de haut niveau dans le sud de la Californie en mars pour discuter de l’apprentissage automatique, de l’automatisation, de la robotique et de l’espace.

L’autre géant de la technologie de la région de Seattle, Microsoft, a annulé son MVP Summit en raison du virus et F5 Networks a fermé lundi sa tour de bureaux de Seattle pour nettoyage après qu’un employé est entré en contact avec une personne testée positive pour COVID-19. Dans la région de San Francisco, Twitter encourage tous les employés à travailler à domicile pour empêcher la propagation du virus.

Amazon a mis en garde contre les retards de livraison dus à l’épidémie. La société a également retiré plus d’un million de produits de son marché liés aux coronavirus.