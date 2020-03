Un employé d’Amazon dans un entrepôt de la région de Seattle teste positif pour COVID-19 – .

(Photo . / Kevin Lisota)

Un employé de l’entrepôt d’Amazon dans la région de Seattle, dans le Kent, Washington, s’est révélé positif pour COVID-19.

Il s’agit du premier cas COVID-19 connu dans un entrepôt d’Amazon dans l’État de Washington. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Seattle Times. Nous avons contacté Amazon pour plus de détails et nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous vous répondrons.

Sécurité de l’emballage: COVID-19 est «stable» sur du carton pendant 24 heures, mais le risque de transmission est faible

Selon ., les travailleurs d’au moins 17 des entrepôts d’Amazon aux États-Unis se sont révélés positifs. Certains travailleurs se sont plaints qu’Amazon n’en fait pas assez pour assurer la sécurité de ses employés. Plus de 1 000 travailleurs ont signé une pétition demandant plus de protections.

Sous la pression d’une demande élevée alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les achats en ligne pendant la crise des coronavirus, Amazon met en œuvre des mesures de santé préventives pour les employés, les partenaires de livraison et de transport sur les sites du monde entier. Ils comprennent l’augmentation de la fréquence et de l’intensité du nettoyage sur tous les sites; ajuster les pratiques pour assurer la distanciation sociale; obliger les employés à rester à la maison et à consulter un médecin s’ils ne se sentent pas bien; et plus.

Les employés d’Amazon diagnostiqués avec COVID-19 ou placés en quarantaine recevront jusqu’à deux semaines de salaire, en plus de congés illimités non payés jusqu’à la fin du mois de mars.

Voici comment l’entreprise décide de fermer un entrepôt:

Nous consultons les autorités sanitaires et les experts médicaux sur la façon de gérer les fermetures de bâtiments pour un nettoyage en profondeur, si un employé est positif pour COVID-19. Notre processus évalue où l’employé était dans le bâtiment, pendant combien de temps, combien de temps s’est écoulé depuis qu’il était sur place, et avec qui il a interagi, entre autres, pour déterminer si nous devons fermer. Nous demandons également à toute personne sur le site qui était en contact étroit avec la personne diagnostiquée de rester à la maison avec salaire pendant 14 jours en auto-quarantaine.

Les législateurs américains ont envoyé plusieurs lettres au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, ce mois-ci, soulignant leur préoccupation pour la sécurité des employés qui aident à emballer et expédier les commandes des clients. Amazon a qualifié ces accusations de «tout simplement infondées».

Amazon prévoit d’ajouter 100 000 employés d’entrepôt pour suivre les commandes. Il a également augmenté le salaire de 2 $ de l’heure jusqu’en avril et double le salaire de base pour chaque heure supplémentaire effectuée jusqu’au 9 mai.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé qu’il donnerait 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie de COVID-19.