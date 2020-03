Un employé de la NASA teste positif pour le coronavirus, provoquant un verrouillage – .

Un employé de la NASA au Ames Research Center en Californie a été testé positif pour le coronavirus.

La NASA a publié une politique de travail à domicile obligatoire pour tous les employés de l’installation.

L’agence spatiale continuera de surveiller les employés pour détecter les symptômes afin de suivre la propagation potentielle de l’infection.

Avec de nouveaux cas de coronavirus surgissant avec une régularité troublante à travers les États-Unis, ce n’était vraiment qu’une question de temps avant que quelqu’un de la NASA ne vienne avec le virus. Cette personne se trouve être un employé du centre de recherche Ames dans la Silicon Valley, et le diagnostic positif a incité la NASA à prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de son personnel.

L’agence a émis une politique de travail à domicile obligatoire pour les employés de l’établissement pour le moment. À l’heure actuelle, la priorité absolue du centre de recherche est de déterminer si quelqu’un d’autre a été exposé au virus ou non et de veiller à ce que ces personnes restent à la maison pour prévenir la propagation continue de la maladie.

“Le dimanche 8 mars, nous avons reçu la confirmation qu’un employé d’Ames avait été testé positif pour le coronavirus (COVID-19)”, ont déclaré des employés d’Ames par e-mail. «Nous pensons que l’exposition au centre a été limitée, mais – par prudence, et en consultation avec le siège de la NASA et le chef de la santé et du médecin de la NASA conformément aux plans d’intervention de l’agence – le centre de recherche Ames se rendra temporairement dans un statut de télétravail obligatoire jusqu’à nouvel ordre. »

L’annonce a expliqué que les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile de manière réaliste – comme vous pouvez l’imaginer, beaucoup de scientifiques travaillant dans un centre de recherche ont besoin d’équipement pour faire leur travail – devront attendre «plus de conseils» sur la façon de procéder. Ce qui est absolument clair, c’est que les personnes qui travaillent chez Ames devraient éviter de se présenter à l’établissement jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

“Limiter le personnel du centre permettra au personnel médical d’Ames et aux responsables de la santé publique de déterminer les contacts potentiels et d’évaluer les zones qui pourraient nécessiter un nettoyage supplémentaire et d’atténuer l’exposition potentielle du personnel du centre”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, à propos du verrouillage temporaire. «En collaboration avec les responsables du comté, la direction d’Ames et le personnel médical s’efforcent de retrouver les contacts de l’employé et d’aviser les personnes qui peuvent avoir eu des contacts importants avec cette personne.»

Cette situation regrettable montre à quel point l’épidémie de COVID-19 peut affecter les opérations à grande échelle, même dans un endroit comme la NASA. Un seul membre du personnel dont le test de dépistage du virus est positif peut avoir mis de nombreux autres en danger, et un verrouillage et une surveillance obligatoires des employés lorsqu’ils travaillent à domicile est la seule façon responsable de procéder.

La NASA n’offre pas d’estimation du moment où le personnel sera invité à retourner au travail, mais comme il peut s’écouler des semaines avant que les symptômes n’apparaissent, même après qu’une personne est infectée, Ames restera probablement sombre pendant un certain temps.

