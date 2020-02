Un fournisseur de logements australien lance des maisons intelligentes HomeKit pour améliorer l’hébergement pour personnes handicapées

Un fournisseur de logements australien, Casa Capace, a inauguré deux maisons équipées de HomeKit cette semaine dans le cadre d’un projet pilote innovant en matière d’hébergement pour personnes handicapées. Pour la plupart d’entre nous, les accessoires pour la maison intelligente ne sont qu’une simple commodité, mais pour les personnes très dépendantes et handicapées, la technologie de la maison intelligente peut être transformatrice.

Les résidents peuvent utiliser l’application Home ou Siri sur le HomePod pour ouvrir les portes, relever et abaisser les stores, régler le thermostat et plus encore. Le programme pilote abritera six résidents dans les deux maisons intelligentes nouvellement construites. En cas de succès, il est probable que davantage de maisons de la même manière seront construites.

Les éléments de la maison intelligente sont construits sur le système d’automatisation KNX, qui peut s’interfacer avec HomeKit à l’aide d’un pont. À l’heure actuelle, HomeKit est utilisé pour contrôler les lumières, les stores et les rideaux, la climatisation, déverrouiller les portes, contrôler la télévision et les systèmes audio dans les maisons.

Comme le montre la vidéo, même les espaces de travail sont connectés à HomeKit afin que les occupants puissent utiliser Siri pour soulever et abaisser le banc de l’îlot central selon les besoins.

Tout comme une installation grand public, HomeKit peut être exposé via l’application Home sur les appareils iPhone, iPad, Mac et Apple Watch des résidents. Les maisons disposent également de HomePods pour un contrôle vocal complet. Comme HomeKit ajoute la prise en charge de plus de types d’accessoires, Casa Capace sera en mesure de les intégrer facilement dans l’application HomeKit via le pont KNX.

La société prévoit de construire 16 nouvelles maisons intelligentes cette année, avec un potentiel de construction de plus de 1 500 dans les années à venir alors que les investisseurs s’engagent à travers l’Australie.

