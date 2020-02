un hommage romantique au journalisme

Wes Anderson est connu pour créer des mondes visuels d’une énorme originalité: dans The Royal Tenenbaums (2001) dans lequel il méditait sur l’amour, le déracinement, la peur du monde extravagant d’une famille de génies, le fantastique et attachant Fantastic Mr. Fox ( 2009) jusqu’à ce que le Grand Budapest Hotel (2014) soit son plus grand succès à ce jour, le réalisateur texan a montré que la combinaison d’une esthétique précise, d’un sens de l’humour étrange et de la mélancolie peut créer des scénarios étonnants dans le monde du cinéma. Pour son nouveau film The French Dispatch, Anderson a décidé de raconter une histoire qui mélange un hommage au journalisme avec ce qui semble être un exercice visuel beaucoup plus élaboré que celui qu’il a utilisé dans l’une de ses œuvres précédentes.

Inspirée directement par le rythme, le scénario réel et la dynamique du magazine The New Yorker, la bande-annonce a montré une tournée complète de la salle de presse de trois presses différentes, ce qui fait de The French Dispatch non seulement un hommage à la presse, au journalisme et aux journalistes, mais un aperçu de la façon dont il y a des décennies, le corps d’un magazine a été construit.

Avec sa version esthétique habituelle et sa palette de couleurs caractéristique – qui comprend cette fois du noir et du blanc, Anderson fera apparemment le tour du travail laborieux impliqué, avant l’ère des ordinateurs et des technologies de pointe, créer page par page le volume de n’importe quel journal.

Avec des images des grands tableaux noirs dans lesquels les informations ont été résumées, l’activité effrénée par écrit et aussi, un voyage visuel à travers le journalisme à l’ancienne, le film d’Anderson est une célébration de l’ancienne méthode artisanale de la presse écrite.

Un voyage dans le temps

Avec un casting qui comprend Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Kate Winslet et Elisabeth Moss, ainsi que les habitués du réalisateur Owen Wilson, Bill Murray, Jason Schwartzman, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Christoph Waltz, Lois Smith, Henry Winkler, Rupert Friend et Griffin Dune sont, selon les mots du réalisateur lui-même, «Une lettre d’amour aux journalistes“

Le film est une carte postale stylisée sur le fait de l’information, d’une manière aujourd’hui difficile à concevoir

Ce qui est évident dans le premier regard sur cette macro-structure dans des tons pastel dans laquelle l’esprit du journalisme à l’ancienne est évident: Anderson a créé non seulement détail par détail ce qui semble être un ancien bureau de rédactionn, mais tentera évidemment de refléter la manière dont les informations – et les exclusivités – ont été traitées il y a cinquante ou soixante ans.

Situé dans une ville fictive française appelée Ennui-sur-Blasé (le film a été tourné à Angoulême), le film est une carte postale stylisée sur le fait de l’information d’une manière aujourd’hui difficile à concevoir. Pendant la première moitié du XXe siècle, le journalisme était une activité presque familière et chaque salle de rédaction était inspirée par la version de son rédacteur en chef. A cette occasion, le journal de fiction d’Anderson sera réalisé par Bill Murray, qui incarne Arthur Howitzer Jr., qui selon le synopsis du film compilera les meilleures histoires du magazine pour son dernier numéro: l’occasion idéale de parcourir le monde des histoires à travers un nouveau point de vue.

Anderson, qui a admis à plusieurs reprises que est un passionné du magazine New Yorker depuis son adolescence, il est aussi un passionné de collection de ses principaux numéros. Il conserve même une grande collection de volumes reliés de ses publications les plus emblématiques des années quarante, le moment particulier pour construire le contenu journalistique de tout média d’information a impliqué des jours d’efforts physiques et mentaux. Le French Dispatch semble résumer non seulement ce processus unique mais aussi exalter une manière de faire du journalisme mais aussi de construire le monde de l’information. Une réalisation technique et visuelle qui amènera sans aucun doute le travail d’Anderson dans une nouvelle dimension attractive.