Un homme attribue à Tesla Model X le sauvetage de sa vie après avoir quitté la route – .

Un propriétaire de Tesla crédite son Model X pour lui avoir sauvé la vie après que le véhicule a quitté la route et a presque commencé à descendre une colline incroyablement raide. Dans une histoire initialement publiée sur Reddit, Justin Bowen raconte comment le Model X qu’il conduisait a immédiatement appliqué les freins d’urgence dès que le SUV a quitté la route. Il convient également de noter – pour tous les cyniques – que le pilote automatique n’était pas engagé au moment de l’incident.

“Non, la voiture n’était pas sur le pilote automatique et cette route est notoirement dangereuse”, a expliqué Bowen. «Il y avait un camion à quelques centaines de pieds plus bas. Toute autre voiture aurait basculé et serait descendue beaucoup plus bas. Le pilote automatique a freiné d’urgence dès que j’ai quitté la route et la pente extrême. Sauver ma vie. “

Dans un message d’accompagnement sur Twitter – où nous pouvons voir le modèle X remorqué en remontant la colline, Bowen relaie qu’un chauffeur de dépanneuse a déclaré que la colline était à un angle de 70 degrés. Tout compte fait, si Bowen conduisait une autre voiture, le résultat final aurait pu être bien pire.

Bowen ajoute qu’il était «indemne» et que son modèle X a subi des dommages minimes.

@elonmusk en tant qu’adopteur précoce de @Tesla en utilisant AP 1.0 AP 2.5 pour plus de plus de 50 000 miles AP au total, je peux apporter plus que mon expérience en tant qu’ingénieur mais aussi un utilisateur passionné. Mon X m’a même sauvé la vie; Le chauffeur de la dépanneuse a dit que c’était une pente de 70 °. pic.twitter.com/60zKYl0gDa

– Justin Bowen (@ TonsOfFun111) 3 février 2020

En ce qui concerne Tesla, il est certainement facile de se laisser distraire par toutes sortes de bêtises et, ce faisant, de passer sous silence tout ce que l’entreprise fait correctement. Bien sûr, il est facile de se moquer des bouffonneries en ligne d’Elon Musk, et bien sûr, il a été fascinant de regarder les montagnes russes qui ont été le prix de l’action de Tesla au cours des dernières semaines, mais parfois vous devez donner du crédit là où le crédit est dû.

Cela dit, Tesla a indéniablement conçu certaines des voitures les plus sûres de la planète. Le Model X, par exemple, a été le premier SUV de l’histoire à recevoir une cote de collision 5 étoiles dans toutes les catégories pour lesquelles la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a testé.

Comme Tesla l’a noté il y a quelques années: «Parmi les neuf sous-catégories évaluées par la NHTSA, y compris les tests de choc frontal, de choc latéral et d’impact sur les poteaux menés à la fois du côté conducteur et passager ainsi que le test de capotage, le modèle X a obtenu 5 étoiles en chaque catégorie et sous-catégorie. “

Source de l’image: Ena / AP / REX / Shutterstock

