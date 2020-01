Un Huawei P40 Pro en céramique, le seul à recevoir les meilleures fonctionnalités

Encore loin de sa présentation officielle, qui devrait être à Paris en mars prochain, les détails de la ligne continuent à apparaître Huawei P40. Les prochains smartphones technologiques de référence basés à Shenzen pourraient arriver en trois versions maximum. Ou du moins non jeté, au vu des dernières images filtrées.

Il y a quelques jours, nous avons vu le Huawei P40 le plus basique, à travers certains rendus filtrés en détail. En eux, vous pouvez voir clairement la distribution des caméras et comment il y aurait un module photographique avec trois objectifs. Apparaissent maintenant deux fuites conflictuelles, provenant également de sources solides, selon eux, le Huawei P40 Pro avec quatre ou cinq capteurs.

Huawei P40 Pro, avec quatre et cinq capteurs et seulement un zoom 10x

Encore une fois à travers Android Headlines où nous voyons en détail et sous plusieurs angles un Huawei P40 Pro. Cette configuration que nous avions vue précédemment en plusieurs couleurs, elle doit donc exister, mais une autre fuite indique que Je ne serais pas le seul.

Presque simultanément c’est Evan Blass, un bélier reconnu qui a provoqué de nombreuses fuites dans le secteur mobile, qui publie des images similaires en très haute résolution. Ceux-ci correspondraient à un P40 Pro qui arriverait en une édition céramique –De meilleure qualité et plus résistant–, également avec les meilleures caractéristiques à bord.

Si vous regardez l’inscription, dans ce oui, cela correspond à l’attendu, dans un appareil photo avec zoom 10x. Compte tenu d’un point focal de référence de 24 mm – sur le Huawei P30 Pro, il était de 25 mm, de sorte que le zoom 5x était à 125 mm -, nous aurions cela Zoom 10x sur 240 mm. L’ouverture serait affectée, avec une luminosité qui passerait de f / 3,4 du zoom 5x au f / 4,0 de la version zoom 10x.

Ce n’est pas le cas dans le P40 Pro le plus basique, qui, comme nous le voyons dans les images d’AH, aurait quatre capteurs: capteur principal, téléobjectif, grand angle et capteur ToF à bord. Dans sa caméra frontale, les deux modèles Pro auraient une caméra double perforée. Généralement, ce deuxième appareil photo est utilisé pour prendre des selfies avec un grand angle. Si les modèles sont distribués de cette manière, il n’est pas du tout clair quelle sera la distribution finale du capteur, bien que tout indique quelque chose de similaire à ce qui suit:

Huawei P40, avec trois capteurs: principal, grand angle et téléobjectif –probablement 3x–.

Huawei P40 Pro, avec quatre capteurs arrière: principal, grand angle, Téléobjectif 5x dans le périscope et le capteur ToF.

Huawei P40 Pro en céramique, avec cinq capteurs arrière: principal, grand angle, Téléobjectif 10x en périscope, capteur ToF et objectif macro.

Cette dernière version Ce pourrait bien être la version la plus complète et 5G du P40 Pro. Rappelons que Huawei a deux versions du Kirin 990, une en 4G et une autre en 5G. La version 5G donne vie au Mate 30 Pro 5G, actuellement uniquement disponible en Chine, et présente de grandes améliorations: prise en charge 5G intégrée, un NPU beaucoup plus puissant pour les tâches liées à l’IA, un processus de fabrication plus efficace et, en raison de ces derniers, des fréquences de fonctionnement plus élevées et donc des performances de calcul et graphiques plus élevées.

Bien sûr, cette version “plus Pro” du Huawei P40 recevrait le pack complet de capteurs haute performance avec lequel Huawei a: un capteur 40 mégapixels pour le grand angle, que nous avons vu dans le Huawei Mate 30 Pro avec des améliorations dans l’enregistrement vidéo et en grande taille de 1 / 1,54 “; un capteur exclusif Sony en 52 mégapixels avec regroupement de pixels, avec une taille de 1 / 1,33 “, et des capteurs plus traditionnels dans le reste des caméras. Sauf pour le ToF encore mal compris, bien sûr.

Date de sortie

De plus, Blass a également publié quelle serait la date de lancement de ces terminaux. Attendu à Paris après le Mobile World Congress et après le lancement du Galaxy S20, la source habituelle est désormais la Jeudi 26 mars. Cette date serait identique à celle que nous avons vue avec le lancement de la série P30 en 2019.

