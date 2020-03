Un iMac plus grand est en retard, environ 11 ans après le lancement du 27 pouces

Il est temps pour Apple de nous offrir un iMac plus grand.

La société a lancé pour la première fois un iMac 27 pouces en 2009. Dans la continuité des modèles 17, 20, 21,5 et 24 pouces précédents, cela semblait énorme à l’époque!

Mais ce n’est plus 2009. Nous vivons maintenant dans un monde où les moniteurs de 34 pouces sont monnaie courante, ceux de 40 pouces ne sont pas inhabituels – et il existe même des modèles de 49 pouces, de Dell, LG et Samsung. Parallèlement à cela, l’écran iMac, aussi impressionnant soit-il en termes de résolution, semble à l’étroit…

Recherchez des moniteurs à écran large sur Amazon et vous obtiendrez plus de 2 000 visites. Certains d’entre eux sont destinés à des moniteurs de 27 pouces, et certains sont encore plus petits. Mais commencez à les parcourir, et vous verrez bientôt qu’il existe de nombreux modèles de 32 et 34 pouces.

Je dirais que même si le 27 pouces était autrefois considéré comme un grand écran, il s’agit de nos jours d’une taille très typique. En ce qui concerne les «grands» moniteurs, cela signifie désormais 32 pouces plus.

Maintenant, nous devons reconnaître que les iMac 27 pouces actuels utilisent des panneaux de résolution beaucoup plus élevée que ceux que l’on trouve dans la plupart des moniteurs concurrents. Sortez et achetez un moniteur 34 pouces de Dell, LG ou Samsung et vous obtiendrez généralement une résolution de 3440 × 1440.

Les écrans iMac actuels de 27 pouces d’Apple sont 5120 × 2880. Ces pixels supplémentaires ne fournissent pas de biens immobiliers supplémentaires – vous exécuterez normalement un iMac 5K ou un iMac Pro à 2560 × 1440 – mais ils offrent un affichage particulièrement plus fluide, du moins lorsqu’ils sont vus de près.

Alors bien sûr, je ne dis pas qu’un iMac Apple 32 ou 34 pouces sera possible au même prix qu’aujourd’hui. Mais Apple a beaucoup de pouvoir d’achat, donc je ne pense pas que créer au moins l’option d’un iMac plus grand à un prix AFA (acceptable pour Apple) soit une question déraisonnable.

Nous avons quelques petits encouragements pour penser autrement plus grand. Nous avons déjà vu le Mac Pro 15 pouces devenir un Mac 16 pouces, et un rapport hier suggère que le modèle 13 pouces deviendra un 14 pouces.

Selon Kuo, le MacBook Pro 14,1 pouces remplacera le modèle 13 pouces de la gamme Apple. Cela vient après qu’Apple ait remplacé le MacBook Pro 15 pouces par une version 16 pouces l’année dernière. En plus du mini-panneau LED, nous pouvons également nous attendre à ce que le MacBook Pro 14 pouces soit doté du nouveau clavier Magic Switch d’Apple.

Le même rapport suggère que nous verrons un nouvel iMac Pro, mais il n’y a pas de telles nouvelles encourageantes en ce qui concerne la taille de l’écran.

Mais le MacBook Pro 14 pouces ne serait qu’un des mini-produits LED qu’Apple lancera en 2020. Les autres incluent un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad mini 7,9 pouces.

À mon avis, ce serait une occasion manquée. Il ne fait aucun doute qu’il existe une demande pour des modèles plus grands.

IMac Pro 32 pouces serait siiiiiick https://t.co/yb2gGr3x0o

– Seth Weintraub (@llsethj) 3 mars 2020

Et plus nous voyons d’écrans 32 pouces plus, plus le nouvel iMac 27 pouces sera petit. Quelque 11 ans après le premier iMac 27 pouces, il est temps pour Apple de penser plus grand et de proposer un iMac plus grand.

C’est mon point de vue; quel est ton? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: