un important éditeur de jeux quitte la plateforme

Nvidia a déclaré aujourd’hui que l’éditeur de jeux Jeux 2K extrait sa bibliothèque du service de jeu en nuage GeForce Now de l’entreprise à la demande de 2K.

“À la demande de l’éditeur, les titres 2K Games seront supprimés de GeForce aujourd’hui. Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir “, a déclaré le responsable de la communauté Nvidia. Cory Banks dans un post sur les forums Nvidia. Quand un commentaire a été demandé.

2K publie également la trilogie BioShock, la série Borderlands, les jeux Civilization et la série NBA 2K. Le retrait de l’éditeur est donc une grosse perte pour GeForce Now, qui vient de sortir deversion bêta la 4 février. Nvidia propose désormais une version premium du service de jeu en nuage comme «essai de lancement gratuit» pour 5,49 euros par mois. Bien que beaucoup se soient déconnectés de la plate-forme en raison de l’extraction de 2K de ses jeux du service. Il y a eu des adieux des jeux Activision Blizzard et Bethesda le mois dernier, ce qui signifie que de nombreux titres populaires ne sont pas disponibles jouer sur la nouvelle fonction publique.

Nvidia GeForce: On ne sait pas pourquoi deux des trois éditeurs ont quitté la plate-forme

2K n’a pas répondu à une demande de commentaire, et Activision Blizzard et Bethesda n’ont pas encore expliqué explicitement pourquoi ils ont sorti leurs jeux. Les trois éditeurs ont autorisé leurs jeux sur GeForce Now alors qu’il était en version bêta. Au moins dans le cas d’Activision Blizzard, Nvidia n’aurait jamais été autorisé à conserver les titres d’Activision Blizzard sur GeForce Now après avoir quitté la version bêta. Vraisemblablement, Bethesda et 2K Games ont vu leurs jeux supprimés de GeForce Now pour des raisons similaires, probablement en raison d’une certaine forme de litige de licence.

La promesse des services de jeux en nuage semble grande: diffuser tous vos jeux en haute fidélité sur Internet sans avoir à vous inquiéter si votre ordinateur, console ou téléphone possède le matériel pour le faire fonctionner. Mais les premiers jours du jeu dans le cloud ont montré que des types de problèmes de licence similaires peuvent dicter les jeux que vous pouvez réellement diffuser.