Un initié d’Apple apporte un nouvel éclairage sur l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone 12 – .

À vrai dire, il est probablement un peu trop tôt pour commencer à spéculer – avec n’importe quel type d’autorité – sur le type de matériel fourni avec l’iPhone 12 d’Apple. Outre l’évidence – nous savons que l’iPhone 12 sera doté d’un modem 5G et d’un processeur A14 – une grande partie des fonctionnalités de l’iPhone 12 reste à débattre.

À ce stade, un rapport publié plus tôt dans la semaine a révélé qu’Apple avait récemment cessé d’envoyer des ingénieurs en Chine pour participer aux tests de validation technique (EVT) en raison du coronavirus. Notamment, EVT est un échelon en dessous de Design Validation Testing (DVT), où Apple verrouille le matériel et les fonctionnalités de l’iPhone 12.

Cela dit, Ming-Chi Kuo est le seul analyste qui semble avoir le doigt sur le pouls de la feuille de route des produits Apple. Alors que la plupart des analystes semblent deviner ce que Apple pourrait faire, les antécédents de Kuo en ce qui concerne les rumeurs d’Apple sont sans égal.

À la lumière de cela, il convient de noter qu’une nouvelle note de recherche de Kuo – initialement vue par Cult of Mac – affirme que l’iPhone 12 d’Apple ne prendra pas en charge la liaison montante MIMO 2 × 2 comme prévu précédemment. En termes pratiques, cela signifie que les vitesses de téléchargement sur l’iPhone 12 peuvent ne pas être aussi rapides qu’on le pensait initialement.

«Kuo avait précédemment suggéré que l’iPhone 5G 12 prendrait en charge la liaison montante MIMO 2 × 2, ce qui signifie potentiellement des téléchargements maximum légèrement plus rapides», indique le rapport. «Les gens ne devraient pas nécessairement considérer cela comme un mauvais signe. Les déploiements 5G sont encore nouveaux, ce qui signifie qu’il n’est pas encore clair de l’importance de cette liaison montante 2 × 2. »

Cela mis à part, il sera intéressant de voir comment la 5G affecte le cycle de rafraîchissement d’Apple. Bien que l’attrait de la 5G soit substantiel, la couverture nationale a encore du chemin à parcourir. En conséquence, il reste à voir si la 5G sera suffisante pour obliger les propriétaires actuels d’iPhone à mettre à niveau un an ou deux avant la date prévue.

Sur une note connexe, il est largement admis que tous les modèles d’iPhone 12 d’Apple disposeront de puces 5G avec une prise en charge inférieure à 6 GHz et mmWave.

