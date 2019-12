Un initié de Samsung dit que le Galaxy S11 pourrait avoir un tout nouveau nom – .

Sans aucun doute, le Galaxy S11 sera l'un des combinés Android les plus importants du premier semestre de l'année à venir. Nous vous avons probablement dit la même chose à propos de tous les modèles Galaxy S qui l'ont précédé. Mais, pour la première fois dans l'histoire de la ligne téléphonique emblématique de Samsung, nous pourrions assister à un changement que nous n'avons pas nécessairement vu venir. Le Galaxy S11 pourrait ne pas s'appeler Galaxy S11, quel que soit le sens de ce nom. Au lieu de cela, quelque chose ira pour quelque chose de complètement différent, ce qui pourrait l'aider à mieux rivaliser avec l'iPhone, mais aussi contre son plus grand rival Android.

La nouvelle vient d'un initié bien connu Ice Universe, qui a publié deux courts tweets sur la question, sans révéler trop de détails sur le changement.

L'année prochaine est 2020, et 20 est un nouveau départ.

– Univers de glace (@UniverseIce) 24 décembre 2019

Si tout cela est vrai, Ice a déjà eu raison pour Samsung. La série Galaxy S10 sera suivie de la série Galaxy S20.

Quelques rapports au cours des années précédentes suggéraient que Samsung pourrait opter pour un Galaxy S différent pour célébrer le dixième anniversaire du téléphone phare, mais cela ne s'est pas produit. À l'avenir, cependant, une progression de S10 à S20 est tout à fait logique pour la commercialisation des combinés.

Apple devrait lancer un iPhone 12 en 2020, et l'iPhone 12 dominera l'actualité jusqu'en septembre. Le Galaxy S11 ressemble à un téléphone d'une génération derrière l'iPhone 12, et le fait est que chaque nouveau téléphone Galaxy S est un meilleur concurrent pour l'iPhone lancé quelques mois plus tôt, pas l'iPhone qui suit. Le passage au Galaxy S20 éliminerait cette perception, du moins pour les clients qui ne connaissent pas exactement la série Galaxy S. À l'avenir, Samsung pourrait lancer le S30 en 2021, puis le S40.

Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est ce que Huawei a fait ces dernières années – nous examinons le Huawei P40 et le Mate 40 Pro pour 2020. Huawei peut être exclu des services Google, mais son principal rival de Samsung dans l'écosystème Android .

Il convient également de noter que Samsung utilise ce système de numérotation pour les appareils de milieu de gamme des séries Galaxy A et M, des téléphones comme le Galaxy A90 ou M40, respectivement. Placer le Galaxy S – et le Galaxy Note? – sur le même schéma de dénomination a également un sens dans le grand schéma des choses.

Quel que soit le nom, le Galaxy S11 ou S20 sera l'un des téléphones Android à surveiller en mars.

