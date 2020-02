Un «Intel NUC» comme un ordinateur de bureau Mac aurait-il du sens pour l’entreprise?

Le mois dernier, j’ai mis à niveau mon serveur Plex de la version 2017 du Nvidia Shield vers un Intel NUC de 8e génération, et je ne pourrais pas être plus heureux. Pendant que je l’installais, je ne pouvais pas m’empêcher de me demander: pourquoi Apple n’a-t-il pas fabriqué un produit comme celui-ci? Serait-il utile dans l’entreprise? Pourrait-on l’appeler le Mac Mini Air?

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion des appareils mobiles, du Wi-Fi de qualité entreprise, de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques d’Apple déploient les appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Si vous regardez la gamme d’ordinateurs de bureau d’Apple, c’est déjà dans l’esprit «Pro». Il y a le Mac Pro et l’iMac Pro. Du côté des consommateurs, nous avons iMac et Mac Mini. Nos amis de MacStadium ont sans aucun doute fait bon usage des différents modèles de bureau sans tête qu’Apple a proposés au fil des ans. Qui bénéficierait d’un Mac Mini Air? Je peux penser à beaucoup d’organisations en plus de MacStadium. Les bibliothèques scolaires, les centres d’appels et les environnements industriels pourraient tous bénéficier d’un bureau Mac plus petit. En fait, j’étais récemment dans une bijouterie et leur PoS mobile était piloté par iPad, mais la version de bureau était un Intel NUC.

L’Intel NUC que j’ai acheté est un appareil surprenant. Il tient dans la paume de ma main tout en ayant la puissance d’un processeur i7, d’un SSD de 512 Go et de 16 Go de RAM. C’est aussi une puissance extrêmement faible.

Est-il aussi puissant que l’un des Mac Minis actuels? Probablement pas, mais parfois ce n’est pas une question de puissance, mais de facteur de forme combiné avec puissance et efficacité. Beaucoup d’utilisateurs manquent toujours le Macbook, bien qu’il ne soit pas l’ordinateur portable le plus puissant. Un Mac Mini Air remplirait également ce créneau. Pour les personnes souhaitant utiliser un Mac pour alimenter leur Media Center, soyez toujours un Mac pour les sauvegardes de photos iCloud, la gestion de fichiers, etc.

Bien qu’Intel offre beaucoup de flexibilité pour la construction, l’achat et la personnalisation d’Intel NUC, je ne pense pas qu’Apple doive fournir autant de personnalisation. Je pense qu’ils pourraient offrir ce produit «tel quel» par rapport à ses autres produits. Il pourrait avoir un processeur bas de gamme, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et le vendre pour 599 $. Ce serait le moyen le plus abordable d’accéder à un Mac côté bureau, et il devrait inclure au moins 1 USB-A, 1 USB-C, Bluetooth, Ethernet et Wi-Fi.

Wap-up sur Mac Mini Air

L’une des choses que j’aimerais voir Apple faire en 2020 est d’offrir plus d’options matérielles Mac. Ils ont abandonné le MacBook, mais je pense qu’un Mac Mini Air offrirait une excellente opportunité d’entrée de gamme aux personnes souhaitant passer d’un PC d’entreprise à moindre coût.

Qu’est-ce que tu penses? Votre entreprise serait-elle intéressée par un Mac Mini Air?

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: