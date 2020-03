Un joueur en ligne de Red Dead prétend atteindre le rang 1000 sans tricher

UNE Red Dead Online Le joueur a revendiqué l’impossible: Atteindre le niveau 1 000 dans le jeu déjà, sans utiliser de triche ou de problème. La version multijoueur de Red Dead Redemption 2 offre beaucoup de gameplay en ligne avec la même immersion profonde que le mode solo, mais la présence de bugs et de pirates dans Red Dead Online met beaucoup plus de «Wild» en Occident, fournissant des défis uniques auxquels les joueurs – et le développeur Rockstar – sont toujours habitués.

Dans le mode en ligne, de nombreuses opportunités vous attendent pour améliorer un personnage de Red Dead Redemption 2. Les joueurs peuvent commencer par passer au niveau supérieur grâce à des tâches de base telles que gagner des prix pour la vente d’articles, manger des plantes et prendre soin de leur cheval (ainsi que des défis saisonniers de Red Dead Online). Cependant, à mesure que le jeu continue, les récompenses deviennent de plus en plus difficiles à gagner. À chaque niveau, le plafond d’XP pour atteindre le niveau suivant augmente, nécessitant ainsi plus de temps de jeu même si les joueurs se spécialisent dans des tâches spécifiques – tout en rencontrant occasionnellement des problèmes dans Red Dead Online les obligeant à s’autoguider. En conséquence, même les joueurs qui ont joué régulièrement depuis la version bêta de Red Dead Online ne sont que dans les 300 pour leur progression de niveau.

Néanmoins, GTAV_Informer sur Twitter prétend être le premier 1000 au monde sans compter les tricheurs (merci, MassivelyOP). Le joueur a posté une capture d’écran pour sauvegarder la réclamation, montrant plus de 27 000 000 XP collectés pour atteindre le niveau maximum. Les répondants étaient sceptiques, car d’autres ont revendiqué ce titre dans le passé et tous ont utilisé une sorte de triche pour atteindre un rang aussi élevé.

Les joueurs précédents, comme le gamertag «JDB», ont atteint 1 000 dans le passé, ou du moins se sont approchés de lui. Cependant, il a été démontré que ces joueurs utilisent divers exploits et bogues en mode en ligne pour y arriver. Certains utilisent des hacks directs D’autres alignent des tirs à la tête infinis sur des personnages de compte alternatifs créés dans ce but précis, et beaucoup essaient d’utiliser les bugs parfois dégoûtants et rapides de Red Dead Online pour atteindre les objectifs le plus rapidement possible.

Alors, GTAV_Informer est-il vraiment arrivé à 1000 de manière légitime? Il est presque impossible de le dire à moins que Rockstar ne mène une enquête approfondie et décerne une médaille ou une reconnaissance similaire. Avec la plupart des joueurs dévoués dans les années 300, il est difficile de voir comment même le joueur le plus obsédé aurait pu atteindre 1 000 sans au moins quelques tours dans sa manche. Red Dead Online en particulier, est actuellement plein de trucs, des foules squelettes piratées aux trucs de duplication d’argent. Les tricheurs ont toujours tendance à se faire attraper, principalement par d’autres joueurs vigilants, c’est donc une affirmation qui mérite d’être surveillée.

