un joueur gagne beaucoup d’argent avec une échappatoire

en principe sur le marché du jeu vidéo numérique, il ne devrait pas être possible de revendre vos jeux afin de récupérer l’argent dépensé au moins en partie et pour éventuellement les réinvestir. De nombreuses chaînes de jeux vidéo se renforcent précisément grâce à cette fonctionnalité, comme GameStop, l’une des chaînes de jeux vidéo les plus populaires que nous connaissons. Il y a cependant des moments où, n’ayant pas prévu un certain mode de vente, ces maisons peuvent échapper à un certain détail. un utilisateur appelé Reddit Steid55.

Voici comment Reddit a fait votre argent, vous entendrez des dollars grâce à une faille

Voici ce qui s’est passé: l’un des magasins de la chaîne GameStop était sur le point de fermer certainement voler. Pour cette raison, il avait mis en vente la Xbox One X à des prix réduits. Reddit a acheté 9 de ces consoles pour 199 $ chacun puis revendu ailleurs, au prix de 275 $ chacun. Compte tenu de la politique GameStop, bien sûr, le garçon n’était pas payé en espèces, mais en dollars giftcard.

Avec cette méthode ingénieuse, bien que au début, le garçon a dépensé beaucoup d’argent (un peu moins de 2000 $), faisant un calcul de ses économies à long terme, il a certainement fait une grosse affaire. D’autres cas similaires se sont déjà produits, bien que dans une moindre mesure et en tout cas sporadiques. Cela est dû au fait que, en plus d’être rare pour un magasin de vendre ces produits pour peu en raison d’une fermeture, même au risque d’être considéré comme des acheteurs suspects, cela ne vaut parfois pas la peine.