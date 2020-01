Un joueur professionnel banni de Hearthstone pour une manifestation à Hong Kong n’a aucun regret

En octobre 2019, le joueur professionnel de Hearthstone Ng Wai Chung, connu sous le nom de “Blitzchung”, a été banni du jeu après avoir crié “Libérez Hong Kong, révolution de notre temps” dans une interview d’après-match. Le soutien de Blitzchung aux manifestants à Hong Kong lui a valu une interdiction de six mois (qui était initialement une interdiction d’un an et une confiscation de son prix en argent, bien qu’elle ait été atténuée), et a conduit à des manifestations à la BlizzCon 2019.

Maintenant, Blitzchung a fait part de sa décision dans une vidéo de People Make Games. Dans ce document, il réfléchit au choix de dire ce qu’il a dit, ce qui n’était pas prévu – c’était une déclaration spontanée.

“Alors vous savez, quand tant de gens protestent là-bas et que je suis juste assis là, à jouer mes tournois … Je me sens un peu mal et je veux faire quelque chose”, dit-il. Blitzchung vit à Hong Kong et dit qu’il aime ça là-bas.

“Il y a des choses plus importantes que ma carrière”, dit-il, faisant référence à sa protestation. Interrogé sur la réponse de Blizzard à l’époque, il a dit qu’il était “un peu déçu”. “Mais je veux dire, c’est quelque chose que je peux comprendre”, ajoute-t-il. Il compare Blizzard à Hong Kong lui-même: “Peut-être que ça empire, mais est-ce que je déteste ça? Non.”

Lorsqu’on lui a demandé si Blitzchung était toujours heureux de l’avoir fait, après tout ce qui s’est passé, il a répondu positivement. “Ouais. Je n’ai jamais … Je vais le faire. Même si j’avais une chance de rentrer, je le ferais quand même … c’est une chose incontournable.”

Dans une déclaration publiée peu de temps après l’incident d’origine, affirmant qu’il n’était pas sûr de revenir dans le match. “Honnêtement, je n’en ai encore aucune idée. Puisque mon prochain tournoi est très probablement le tournoi des grands maîtres de la saison prochaine, c’est probablement au moins quelques mois à partir de maintenant. Je vais prendre ce temps pour me détendre pour décider si je je reste sur la scène compétitive de Hearthstone ou non “, avait-il déclaré à l’époque. Cependant, dans cette nouvelle interview, il est dit qu’il reviendra en effet en avril.

