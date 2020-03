Un journalisme de qualité en période d’alarme

Fernando de Yarza López-Madrazo, président de l’Association mondiale des journaux et éditeurs (WAN-IFRA), a envoyé une lettre ouverte sur l’importance du journalisme à ces dates que nous souhaitons partager avec vous telles que nous les avons reçues.

En quelques semaines, l’Espagne et le monde entier ont plongé dans un cauchemar. La première épidémie mondiale depuis plus de cent ans a provoqué une psychose collective sans précédent, qui augmente de jour en jour par la peur provoquée par l’incertitude sur le présent et l’avenir. Nos proches tombent malades et meurent. Les souvenirs de rencontres avec des amis et la famille sont lointains. Le confinement multiplie l’anxiété. Une situation qui semble sans fin.

Mais la progression du virus sera contenue -que nous vérifierons tôt ou tard-, à la recherche, à la sensibilisation sociale et aux mesures de prévention et d’isolement. Et nous devrons vaincre la peur, qui franchit les portes et les frontières à une vitesse effrayante. Surmonter ces derniers nécessitera un effort collectif sans précédent dans lequel le rôle des médias, des rédacteurs en chef et des journalistes, sera essentiel. Ce n’est qu’en fournissant des informations à la fois proches, utiles, véridiques, complètes, rapides, précises et engagées auprès des citoyens que nous pourrons limiter la peur des contacts sociaux. À la normale.

Le journalisme est sans aucun doute le meilleur antidote contre la désinformation, les silences et les mensonges qui, délibérément, génèrent des mouvements intéressés par le déséquilibre des institutions. Des intérêts qui se multiplient aussi rapidement que le coronavirus lui-même, générant une situation grave et déroutante, préjudiciable à tous ceux qui en souffrent.

Dans ces circonstances, notre responsabilité en tant que rédacteurs et journalistes est plus importante que jamais. Sûrement le plus grand défi auquel nous avons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens de tous les pays ont désormais non seulement le droit, mais le besoin urgent de notre travail. Il est vrai que nous sommes confrontés à une nouvelle contingence et, par conséquent, inconnue de tous, mais les médias ont historiquement démontré que nous savons comment réagir à ce défi; plus la situation est compliquée, plus notre capacité de réaction est évidente avec plus d’efforts, plus de soins, plus de sérieux et plus d’efficacité.

Les journalistes et les rédacteurs sont avant tout un service public de première nécessité. Au même titre que médecins, infirmières, fabricants de matériel médical, policiers ou militaires, livreurs … nous sommes à la pointe de cette lutte commune, même au prix de notre santé, conscients que nous avons un devoir inexcusable de garantir le droit des citoyens de connaître la vérité. Rien d’autre. La vérité de ce qui se passe.

Défendre le devoir du journalisme

Par conséquent, nous n’avons jamais été aussi nécessaires que maintenant. Jamais auparavant notre rôle de cohésion sociale, de défense du système démocratique, de stimulation de la solidarité et de sensibilisation des citoyens n’a été aussi évident. Jamais auparavant notre désir de faire le meilleur journalisme n’a été aussi grand. Notre attachement à la vérité n’est jamais louable; un devoir social et éthique inexcusable.

Et, malgré tout, nous n’avons jamais eu autant de difficultés que maintenant. La grande majorité de nos médias ne sont pas publics, mais privés. Nous sommes des entreprises qui ont besoin de ressources pour faire notre travail et fournir efficacement nos services à la société. Le tremblement de terre sur Internet et la terrible crise économique mondiale, qui a commencé en 2008, ont profité à la presse libre et démocratique du monde entier un coup très dur et un défi sans précédent. Beaucoup n’ont pas survécu. Pour d’autres, nous avons entrepris une transformation professionnelle et structurelle difficile pour nous adapter aux besoins d’information d’une société en mutation dans ses valeurs, mais surtout dans sa technologie. À un rythme sans précédent. Après des années de sacrifices, nous réussissions. Avec d’énormes difficultés, mais voyant déjà la lumière au bout du tunnel.

Et puis nous sommes arrivés à cette nouvelle étape, tout d’un coup, sans précédents proches, presque avec la virulence et la vitesse de l’éclair. Et il y a un paradoxe pervers; le journalisme est plus que jamais nécessaire, les publics se multiplient, mais nos moyens de subsistance s’évaporent en quelques jours, et avec eux nos moyens de subsistance pour survivre. La publicité a pratiquement disparu. L’achat de journaux devient de plus en plus compliqué. Le ralentissement économique mondial, qui est à peine sans précédent dans le temps que nous avons dû vivre, nous a affectés de manière brutale. Tout à l’heure, lorsque nous sommes requis – et nous nous exigeons – plus que jamais, nous avons moins de moyens que jamais.

Nous fournissons un service essentiel dans des circonstances aussi exceptionnelles qu’aujourd’hui. Nous ne pouvons pas arrêter notre activité. Nous ne pouvons pas fermer ou prendre quelques semaines de congé avant que tout cela ne se produise, car cela trahirait la société qui a actuellement un besoin urgent de nous. Mais nous devons trouver une solution à nos problèmes. Nous avons besoin d’un financement à court terme, nous avons besoin de liquidités, nous avons besoin d’un pont qui nous permet de nous rendre de l’autre côté de la rivière sans se noyer dans la tentative.

Maintenant, nous devons voir l’engagement envers la liberté d’expression et avec droit à l’information des autorités, gouvernements, administrations publiques et organismes officiels. S’ils croient vraiment – et nous savons que beaucoup le font – que nos moyens, ceux qui maintiennent 36 000 emplois directs et 160 000 emplois indirects, sont non seulement nécessaires mais indispensables pour soutenir la sérénité dans une société effrayée; s’ils sont convaincus, comme nous, que cette sérénité passe par des informations véridiques, complètes et directes; S’ils ne doutent pas de la nécessité pour les citoyens de disposer de moyens sains et indépendants, ils ont alors l’obligation de rendre notre existence possible et de nous permettre de surmonter cette transe en facilitant notre travail. Nous faisons des sacrifices, des efforts et des responsabilités. Que personne ne soit tenté de s’embrouiller: les médias sont un pilier essentiel de la coexistence démocratique, avec nos erreurs et nos échecs. Une société sans moyens solvables ne pourra jamais sentir une société libre et en elle la coexistence sera sérieusement menacée.

Nous ne parlons pas de bénéfices ou de comptes de résultat. Maintenant ça n’a plus d’importance. On parle de rester en vie pour continuer notre engagement à soutenir les citoyens, à leur dignité, à la cohésion sociale, au maintien de la démocratie. Nous parlons de pouvoir continuer à faire du bon journalisme malgré les circonstances, de continuer notre travail, même au prix de l’énorme sacrifice qui est exigé de nous tous dans cette terrible transe. En bref, nous parlons de la capacité des médias à poursuivre leur engagement indéfectible en faveur de la liberté et de l’avenir démocratique de notre monde.