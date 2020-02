Un juge empêche Microsoft de travailler sur le contrat JEDI de 10 milliards de dollars du Pentagone en attendant le procès d’Amazon – .

Le Pentagone. (Photo Flickr / David B. Gleason cc2.0)

Un juge fédéral a suspendu les travaux sur un contrat cloud très contesté que le ministère de la Défense a attribué à Microsoft en novembre. La décision rendue jeudi est une victoire pour Amazon, qui demande au tribunal de rouvrir les enchères pour JEDI, le projet d’infrastructure de défense commune de 10 milliards de dollars que les titans de la technologie de Seattle se disputent.

Amazon va payer 42 millions de dollars si «de futures procédures prouvent que cette injonction a été délivrée à tort», selon le dossier du tribunal. La décision elle-même est sous scellés.

Amazon a poursuivi le gouvernement fédéral lorsque Microsoft a émergé comme le gagnant surprise du concours JEDI l’année dernière. Amazon affirme que l’animosité personnelle du président Donald Trump envers l’entreprise a indûment influencé le résultat du concours JEDI.

Il aurait été beaucoup plus difficile pour Amazon de l’emporter dans l’affaire si Microsoft avait été autorisé à entamer le contrat pendant que l’affaire était réglée. Le juge devra prendre en compte les coûts perdus du redémarrage de l’appel d’offres sur un contrat déjà en cours.

«Bien que nous soyons déçus du retard supplémentaire, nous pensons que nous pourrons finalement aller de l’avant avec le travail pour nous assurer que ceux qui servent notre pays peuvent accéder aux nouvelles technologies dont ils ont un besoin urgent», a déclaré Frank Shaw, vice-président de Microsoft communications, dans un communiqué. «Nous avons confiance dans le ministère de la Défense, et nous pensons que les faits montreront qu’il a mené un processus détaillé, approfondi et équitable pour déterminer les besoins du combattant qui ont été le mieux satisfaits par Microsoft.»

Au-delà des 10 milliards de dollars que le ministère de la Défense prévoit de consacrer à JEDI au cours de la prochaine décennie, la réputation et les activités annexes associées au contrat sont en jeu. Le projet JEDI fera migrer l’infrastructure informatique du département de la Défense vers le cloud, créant un réseau mondialement réactif et réactif, et assurant une surveillance continue des problèmes tels que les bogues et les violations. Le système doit être enrichi de cyber-défenses améliorées et d’un cryptage robuste.

Amazon a longtemps été considéré comme le précurseur du projet jusqu’à ce que Trump exprime ses préoccupations concernant l’équité du processus d’appel d’offres. Au cours de l’été, Trump a déclaré aux journalistes qu’il “recevait d’énormes plaintes concernant le contrat avec le Pentagone et avec Amazon … ils disent qu’il ne s’agissait pas d’une offre concurrentielle”. Quelques semaines plus tard, son secrétaire à la Défense, Mark Esper, a lancé un examen du processus d’approvisionnement, retardant la conclusion du concours. Ensuite, le DoD en a surpris beaucoup en attribuant JEDI à Microsoft.

L’injonction n’est qu’une des nombreuses grandes demandes d’Amazon dans le cadre de la contestation judiciaire, qui est en cours devant la Cour des réclamations fédérales des États-Unis. Plus tôt cette semaine, Amazon a demandé au tribunal de contraindre Trump et plusieurs fonctionnaires actuels et anciens du ministère de la Défense à siéger pour les dépositions dans l’affaire.

Amazon peut-il vraiment déposer Trump? Expliquer la rare décision légale du géant de la technologie dans un litige sur le cloud de 10 milliards

«Le président Trump a démontré à plusieurs reprises sa volonté d’utiliser sa position de président et de commandant en chef pour interférer avec les fonctions du gouvernement – y compris les marchés publics fédéraux – pour faire avancer son programme personnel… la question est de savoir si le président des États-Unis devrait être autorisé à utiliser le budget du DoD pour poursuivre ses propres fins personnelles et politiques », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

Il serait très inhabituel qu’un président en exercice siège pour une déposition, en particulier dans une affaire civile, mais Amazon dit que les temps extraordinaires appellent des circonstances extraordinaires.

«Je pense que si vous faites une comparaison pomme à pomme vraiment objective et détaillée des plates-formes, vous ne vous retrouvez pas à l’endroit où cette décision a été prise», a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon Web Services, lors de l’édition 2019: Inventer conférence. «La plupart de nos clients nous disent que nous avons deux ans d’avance, tant en termes de fonctionnalité que de maturité. Et je pense que vous vous retrouvez dans une situation où il y a une ingérence politique importante. »