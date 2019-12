Un LifeStraw de 12 $ est le cadeau de Noël parfait de dernière minute pour vos amis aventuriers – .

Si vous avez des amis ou de la famille en plein air et que vous cherchez un cadeau de Noël parfait à la dernière minute qu'ils adoreront, nous avons opté pour une option géniale qui est peu coûteuse en dépit d'être si parfaite pour les aventuriers. Le filtre à eau personnel LifeStraw était un best-seller de retour le premier jour de cette année, et il était également très populaire pendant le Black Friday. En ce moment, il est en vente sur Amazon pour seulement 11,99 $, et il sera livré à temps pour Noël si vous commandez bientôt!

Voici le scoop de la page produit:

Le filtre à eau LifeStraw primé est un outil indispensable pour la randonnée, le camping, les voyages et les urgences; aucun kit catastrophe n'est complet sans lui

Filtre jusqu'à 1 000 litres d'eau contaminée sans iode, chlore ou autres produits chimiques; ne nécessite pas de piles et n'a pas de pièces mobiles

Élimine au moins 99,9999% des bactéries d'origine hydrique, 99,9% des parasites protozoaires d'origine hydrique et filtre à 0,2 microns; dépasse les normes de filtre EPA

Une alternative aux comprimés d'iode et aux purificateurs volumineux, il pèse 2 oz pour une portabilité ultra-légère et a un débit élevé pour boire à la source

Livré dans un sac scellé, parfait pour le stockage dans un sac bugout ou un autre kit d'alimentation pour équipement de pré-alimentation; mesure 9 x 1 x 1 pouces Matériaux sans BPA

