Un Londonien de 22 ans qui a tenté d'extorquer Apple ne purgera pas de prison

Un homme de 22 ans originaire de Londres qui a tenté d'extorquer Apple ne risque pas de prison.

Kerem Albayrak, de Hornsey, dans le nord de Londres, a initialement demandé 75000 $ à Apple, ou mille cartes-cadeaux iTunes de 100 $ en échange de ne pas avoir divulgué les identifiants et les mots de passe des comptes iCloud pour tenter de gagner en renommée en ligne.

Tel que rapporté par MailOnline, alors âgé de 19 ans, Albayrak a fait des vantardises sauvages et variées à ses amis, affirmant que certains pouvaient accéder à 200 millions de comptes, et à d'autres qu'il avait la possibilité de réinitialiser 382 millions de comptes iCloud en usine.

Selon le rapport, il a ensuite augmenté sa demande à 100 000 $ en bitcoins. Le procureur James Dawes QC a décrit le crime comme "une tentative cynique d'extorquer de l'argent à l'une des plus grandes entreprises du monde".

Pour ses ennuis, Albayrak a été condamné à deux ans de prison avec sursis et condamné à accomplir 300 heures de service communautaire, ainsi qu'à se soumettre au port d'une étiquette électronique pendant 6 mois. Le rapport note que lors des audiences, le tribunal a montré un clip YouTube montrant Albayrek infiltrant les comptes iCloud de deux utilisateurs américains. D'une part, il a modifié l'écriture dans la section des notes de l'appareil, et dans les deux cas, il a activé la fonction Find My iPhone, envoyant une requête ping aux deux appareils pour jouer un son.

La défense a affirmé que les allégations d'Albayrak étaient "totalement inaccessibles" et qu'il se vantait simplement de ses amis. Un message qu'il a envoyé à Apple disait: