Un lycéen donne un nouveau nom à Mars Helicopter: Ingenuity – .

Reprenant une suggestion d’un lycéen de l’Alabama, la NASA a donné un nom ingénieux au premier hélicoptère qui devait décoller sur Mars.

Le nouveau nom, Ingenuity, a été soumis par Vaneeza Rupani du Tuscaloosa County High School de Northport, en Alberta, pour le concours d’essais «Name the Rover» de la NASA. La NASA est allée avec un nom différent pour le rover Mars 2020 – Persévérance – mais a maintenu la suggestion de Rupani pour le drone équipé d’un rotor qui sera déployé à partir du rover.

Dans son essai, Rupani a expliqué que «l’ingéniosité est ce qui permet aux gens d’accomplir des choses incroyables, et cela nous permet d’élargir nos horizons aux confins de l’univers». Dans un communiqué de presse, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que le nom “résume les valeurs que notre démonstration technologique d’hélicoptère mettra en valeur pour tout le monde quand il décollera l’année prochaine en tant que premier avion à la surface d’une autre planète”.

La mission Persévérance doit être lancée depuis la station de Cape Canaveral Air Force en Floride en juillet ou août, et l’atterrissage sur Mars est prévu pour février prochain. Après le toucher des roues, l’hélicoptère Ingenuity à énergie solaire de 4 livres doit être déployé à partir du ventre de Persévérance pour une série de brefs vols au cours d’une fenêtre d’essai d’un mois.