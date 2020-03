Un lycéen près de Seattle construit un site Web pour servir de principal site d’information sur les coronavirus – .

La carte interactive sur le site d’information sur les coronoavirus d’Avi Schiffmann. (capture d’écran ncov2019.live)

Parallèlement à sa préoccupation pour la propagation du coronavirus COVID-19, Avi Schiffmann était préoccupé par la propagation de la désinformation. Le jeune homme de 17 ans, juste à l’extérieur de Seattle, a donc décidé de créer un site Web qui rassemble les données les plus récentes et les plus précises sur l’épidémie – et il a entendu des gens du monde entier parler de l’utilité de ses efforts.

Schiffmann, un junior de Mercer Island High School qui est dans le programme Running Start au Bellevue College, a commencé à travailler sur son site Web d’information sur les coronavirus – ncov2019.live – au début de janvier, quand il y avait moins de 1000 cas confirmés et qu’il n’avait pas encore propagation en dehors de la Chine.

Avi Schiffmann est un lycéen près de Seattle. (Photo LinkedIn)

La page d’accueil simple du site comprend des faits rapides qui sont mis à jour toutes les 10 minutes, y compris le nombre total de cas confirmés, le nombre total de décès, les pays infectés et plus encore. Une colonne répertorie les nombres d’épidémies pour les provinces et les villes de Chine et une autre colonne décompose les données pour d’autres pays. Une mise à jour sur le site indique qu’une nouvelle colonne va venir qui répertoriera les États américains individuels et traduira également les informations dans plus de 10 langues.

Le site, qui exécute un script pour gratter automatiquement un certain nombre de sites bien approvisionnés pour les dernières données, a attiré plus de 2 millions de visiteurs uniques et reçoit jusqu’à 300000 visiteurs de retour chaque jour, établissant un nombre record de sites pour les deux dernières semaines.

«Je passe la majeure partie de mon temps libre à y travailler», a déclaré Schiffmann. “Je reçois environ 100 e-mails par jour pour des corrections de bugs, des demandes de fonctionnalités, ce genre de choses, donc je travaille toujours à ajouter de nouvelles choses.”

Le site contient également des informations sur la façon de se préparer si le coronavirus affecte votre région, comment empêcher d’attraper le virus, une carte montrant les zones avec des cas, un flux Twitter des dernières alertes et des dernières nouvelles, et plus encore.

“Mon objectif est de faire du site le meilleur endroit pour obtenir des informations sur le coronavirus, avec plusieurs méthodes d’obtention de données”, a déclaré Schiffmann à . par e-mail lundi. “Quand j’ai commencé, je considérais toute l’épidémie comme un étranger, et je ne m’attendais pas à ce qu’elle m’affecte personnellement”, a-t-il déclaré, ajoutant que les décès et les infections près de Seattle l’ont un peu effrayé.

Données pour la Chine et d’autres pays telles que vues sur le site Web d’information sur les coronavirus (capture d’écran ncov2019.live)

Sur sa page LinkedIn, Schiffmann dit qu’il a «des années d’expérience dans le développement Web, le développement mobile multiplateforme et la conception d’interfaces utilisateur et UX à l’aide d’Adobe et d’outils similaires» ainsi que «une connaissance approfondie des logiciels de modélisation 3D populaires». Il se présente comme le co-fondateur d’une société de logiciels appelée Mojave ainsi que comme bénévole auprès de la Mars Society, qui milite pour l’exploration humaine et la colonisation de Mars.

Schiffmann a dit qu’il codait depuis qu’il avait environ 7 ans et il a qualifié la création du site d’une expérience d’apprentissage incroyable. Il a dit avoir reçu des centaines de messages de personnes du monde entier, et une page de dons a attiré 200 contributeurs.

Le plan est de maintenir le site aussi longtemps que possible et de l’adapter dans le temps en fonction des informations pertinentes qui peuvent être affichées de manière significative. Schiffmann envisage un tracker de progression du vaccin ou d’autres informations qui peuvent être affichées graphiquement.

C’est beaucoup à assumer pour un enfant qui est encore au lycée, qui suit des cours universitaires, qui va aux hackathons et qui participe à une équipe de ski de compétition. Schiffmann reconnaît être «très motivé» et consacrer 99% de son temps libre à l’apprentissage des nouvelles technologies. Il est actuellement au milieu de “10 grands projets différents” et a déclaré que son objectif principal était de faire quelque chose d’incroyable un jour et de changer le monde en créant ses propres entreprises.

“Ma citation préférée est de Steve Jobs”, a déclaré Schiffmann. “Parce que ce sont les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde.” “