Un MacBook Pro 13 pouces avec un nouveau clavier magique pourrait bientôt arriver – .

Les dépôts effectués auprès de la Commission économique eurasienne basée en Russie sont généralement un bon signe qu’une nouvelle version est imminente. Bien que les dépôts ne donnent généralement pas trop de détails sur les produits à venir, ils sont un bon signe d’alerte précoce que quelque chose arrive – c’est la raison pour laquelle Apple fait la une des journaux aujourd’hui, pour la sortie imminente possible d’un nouveau 13 pouces Macbook Pro.

Le dépôt d’Apple, qui a été effectué quelques jours avant Noël, concerne un Mac encore à paraître, décrit comme un Mac portable exécutant macOS Catalina. Et il porte l’identifiant du modèle A2289 dans la base de données de la Commission économique eurasienne. Une théorie est que cela se réfère à un MacBook Pro 13 pouces qui est livré avec le même clavier magique avec des interrupteurs à ciseaux qui a été repensé l’année dernière et a été inclus avec la sortie d’un MacBook Pro 16 pouces.

Cela cadrerait avec une prédiction du principal initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, selon laquelle la société apporterait son nouveau clavier avec des commutateurs à ciseaux au MacBook Pro 16 pouces qu’Apple a dévoilé à la fin de l’année dernière. Et même s’il semblait être une copie presque identique du modèle 15 pouces, les mises à jour comprenaient un tout nouveau clavier magique destiné à offrir une solution permanente au problème des touches collantes qui affectaient divers modèles de MacBook, Air et Pro sortis ces dernières années.

Pendant ce temps, Kuo a également inclus dans la prédiction que nous avons mentionnée ci-dessus son évaluation que le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces verraient l’ajout de Magic Keyboard dans le courant de cette année.

Ces dépôts auprès de la Commission économique eurasienne ont annoncé un certain nombre de nouvelles versions de produits Apple dans le passé, telles que de nouveaux iPhones, iPads et modèles d’Apple Watch, donc il vaut généralement la peine d’y prêter attention. Pour les appareils cryptés, ces dépôts sont une obligation légale lorsque les produits sont destinés à être vendus en Russie et dans certains pays supplémentaires.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

.