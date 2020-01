Un manuel de démarrage pour réussir dans un secteur où beaucoup ont échoué – .

Photo de Bigstock

[Notedel’éditeur[Editor’sNote: Anup Chathoth est PDG de la startup Ubi Interactive de Seattle, fabricant de technologie de tableau blanc interactif virtuel et diplômé de l’accélérateur Kinect Techstars Seattle. Dans ce billet d’invité, il partage les leçons apprises dans le secteur du matériel.]

Si vous parlez à des entrepreneurs ou des investisseurs, ou à toute autre personne dans l’écosystème des startups, le refrain le plus courant en matière de matériel est qu’il est difficile. Il y a une part de vérité à cela, étant donné les défis inhérents à l’industrie du matériel.

Le matériel nécessite des dépenses d’investissement importantes pour produire un prototype fonctionnel. Un ordinateur portable et quelques pirates informatiques ne peuvent pas y arriver. Vous devez créer des produits physiques réels, qui coûtent du temps, de l’argent et nécessitent un écosystème de partenaires.

Les cycles d’itération des produits pour le matériel consomment beaucoup plus de ressources et de temps que les logiciels ne nécessitent.

Cela ne veut pas dire que les choses n’ont pas changé ces dernières années. Les plates-formes de développement à faible coût telles que Raspberry Pi permettent un prototypage rapide. La normalisation dans des domaines tels que les modules radio sans fil élimine la nécessité de développer des modules personnalisés. Le financement participatif est un excellent moyen de valider la demande du marché à un stade précoce et également de collecter des fonds pour les stocks.

Mais même avec ces changements, le matériel reste une entreprise brutale pour de nombreuses startups. Une étude de CB Insights a analysé 400 démarrages de matériel défaillants et a constaté que les deux principales raisons de leur échec sont 1) le manque de demande des consommateurs et 2) un taux de combustion élevé.

En d’autres termes, de nombreuses startups matérielles collectent des fonds sur une idée, pas sur un produit. Le produit réel se révèle parfois trop coûteux (Coolest Cooler) ou même impossible à fabriquer (Lily Drones). Même si les startups finissent par expédier le produit, cela déçoit souvent les clients, ce qui nuit à la demande. Exemple: le fabricant d’écouteurs Human, la startup de Seattle qui a échoué après cinq ans de développement et une campagne de financement participatif raisonnablement réussie. Le fabricant de casques Vicis était une autre startup matérielle prometteuse de Seattle qui a également manqué d’argent.

Les startups logicielles et SaaS évitent ces erreurs précoces et coûteuses en appliquant la méthode de démarrage Lean, en raccourcissant les cycles de développement de produits et en itérant rapidement en fonction des commentaires pour parvenir à l’adéquation marché-produit. Cette approche est encore plus importante dans le matériel, car chaque erreur coûte plus de temps et d’argent.

Les startups matérielles obtiennent des tonnes de conseils pour être maigre. Mais le problème est que ce conseil n’est pas applicable. Un prototype de Raspberry Pi scellé sur conduit n’est pas suffisant en tant que produit minimum viable (MVP). Vous devez développer un prototype qui semble presque prêt pour la production, qui est suffisamment stable pour recueillir des commentaires fiables et qui démontre la valeur fondamentale de votre produit. Vous devez mettre cela entre les mains de votre client et commencer à itérer votre produit avant de brûler votre capital.

C’est possible. Voici le guide de jeu que tout entrepreneur en matériel, en particulier dans le matériel grand public et l’espace IoT, doit suivre.

Tweak, ne faites pas: Lorsque l’équipe originale de Tesla a décidé de fabriquer un Roadster, elle s’est très vite rendu compte qu’elle n’avait ni les connaissances ni les ressources nécessaires pour construire une voiture entière. Au lieu de cela, ils construiraient simplement au-dessus et à l’intérieur d’une voiture existante, la Lotus Elise. Cela est vrai pour la plupart des startups matérielles. Ne vous décidez pas à construire une voiture entière. Construisez uniquement votre moteur, cette nouvelle fonctionnalité clé qui offre votre valeur fondamentale.

Étant donné à quel point le matériel standardisé est devenu de nos jours, vous trouverez sur le marché un produit qui correspond très étroitement à ce que vous voulez dans votre MVP. Tout ce dont vous avez besoin est d’installer votre propre moteur à l’intérieur.

Aller en Chine: C’est peut-être la partie la plus controversée. Ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre vous-même, assis à Seattle ou dans la Silicon Valley. Une fois que vous connaissez votre MVP et le produit que vous souhaitez modifier, prenez ce vol pour Shenzhen. La ville regorge de maisons de design indépendantes (IDH), chacune spécialisée dans différentes verticales. Ils disposent bien sûr de ressources d’ingénierie pour les logiciels et le matériel. Mais plus important encore, chacun des IDH a des relations étroites avec des fabricants qui connaissent bien l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement. Tout ce qu’ils produisent est conçu pour être fabriqué. Ils ont compris 90% des détails du produit que vous souhaitez construire.

Idéalement, vous devriez trouver l’IDH qui a conçu le produit original que vous ajustez ou appropriez. Soyez prêt à passer des semaines avec eux. Soyez prêt à dormir dans leur bureau, soyez prêt à boire avec eux tous les soirs. Apprenez tout ce que vous pouvez sur la conception et les composants du produit que vous construisez.

Conception pour fabriquer le prototype: Rentrez chez vous avec une version prête à fabriquer de votre MVP. Il peut encore avoir des composants internes imprimés en 3D et des composants soudés à la main. Mais il doit être déjà conçu pour être fabriqué et prêt à être testé par vos clients.

Continuez à répéter: Une fois que vous jouez aux tests ou aux tests sur le terrain, retournez à nouveau en Chine. Rincez et répétez jusqu’à ce que vous sachiez que votre MVP est prêt à passer à la production de masse (MP). Vous devrez généralement passer par plusieurs phases de test de validation de produit (PVT) avant d’être prêt pour MP. Étant donné que vous modifiez un produit qui a déjà été utilisé par MP, vous serez surpris de voir combien vous économisez en temps et en argent au cours de chacune de ces itérations.

Vous vous êtes maintenant donné l’avantage que seules les sociétés de logiciels possédaient auparavant. Vous êtes en mesure d’itérer votre MVP rapidement et à moindre coût, en intégrant les commentaires des clients tout en le gardant prêt à la fabrication.

Le matériel n’est donc pas difficile. C’est différent, et faisable, si vous suivez le bon playbook.