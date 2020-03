Un message aux lecteurs des cofondateurs John Cook et Todd Bishop – .

Le stand omniprésent de bananes d’Amazon a disparu de son siège social, comme la plupart de ses employés, alors que les entreprises de la région de Seattle prennent des mesures extraordinaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. (Photo . / Kurt Schlosser)

. a la chance de faire des reportages sur l’un des endroits les plus dynamiques et innovants du monde: Seattle et le nord-ouest du Pacifique. Ce qui se passe ici importe partout, comme nous aimons à le dire. Au cours des dernières semaines, ce mantra a pris un sens différent, après que notre région d’origine est devenue le premier épicentre américain du nouveau coronavirus et de la maladie COVID-19.

Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes instables mais non découragés.

Nous partageons cette mise à jour pour vous informer de ce qui se passe chez .; les plans de notre activité, de nos événements et de notre couverture médiatique dans les semaines à venir; et comment vous pouvez soutenir nos efforts pour servir la communauté avec des nouvelles, des idées et des connexions.

Couvrir la crise

Notre équipe de presse a travaillé presque 24 heures sur 24 pour fournir des nouvelles et des informations opportunes sur cette situation extraordinaire et en évolution rapide, en se concentrant sur son impact sur la région de Seattle et l’industrie de la technologie.

Nous savons que beaucoup d’entre vous suivent de près notre blog en direct sur le coronavirus pour se tenir au courant des dernières nouvelles et informations, et suivent de près notre couverture approfondie et nos podcasts. Nous nous concentrons sur l’impact sur les entreprises, les entrepreneurs et l’innovation, ainsi que sur le rôle croissant de la science, de la technologie et des startups dans la résolution de la crise.

Nous prévoyons d’augmenter la fréquence de notre podcast Health Tech pour approfondir ces questions. Nous poursuivons également des histoires plus approfondies où nous pouvons fournir des informations uniques et des comptes à la première personne, sur des sujets tels que les sciences, les écoles et l’économie des concerts.

Bien sûr, nous continuons également de suivre tout le reste, en continuant à publier des rapports sur des sujets allant de Microsoft et Amazon aux nouvelles législations technologiques importantes et aux financements de démarrage.

Envoyez-nous des astuces, abonnez-vous à notre newsletter et partagez vos commentaires.

Dans les coulisses de .

Comme beaucoup d’entre vous, nos équipes de nouvelles et commerciales travaillent à distance depuis la semaine dernière, suivant les conseils des responsables de la santé publique. Nous utilisons une variété d’outils en ligne, élargissant notre utilisation du chat et de la visioconférence sur le lieu de travail non seulement pour la communication et la collaboration, mais aussi pour une camaraderie indispensable.

Nous avons organisé une salle à manger virtuelle vendredi sur le chat vidéo, par exemple, avec nous tous réunis autour de nos écrans à la maison et rattrapant de manière informelle pendant que nous grignotions des sandwichs et des restes. Nous avons également enregistré notre résumé hebdomadaire des podcasts . par chat vidéo.

L’éditeur civique de ., Monica Nickelsburg, s’entretient avec le journaliste de la vie de geek Kurt Schlosser, alors que nous enregistrons le podcast . à distance depuis nos foyers respectifs. (Photo de Max Friedrichsen)

Nous devrons relever un défi unique à partir de la fin de la semaine, alors que nous embarquerons presque entièrement virtuellement un nouveau journaliste, ce qui ajoutera plus de puissance à notre couverture tout en essayant de suivre les règles de l’éloignement du public. (Plus d’informations sur notre nouveau coéquipier dans une future mise à jour.)

Pendant ce temps, nos équipes commerciales et événementielles travaillent dur pour s’adapter sur divers fronts. Nous avons suivi un processus rigoureux pour reprogrammer nos prix . à Seattle de mars à mai, et nous préparons de nouveaux plans d’urgence pour nous préparer à la possibilité de restrictions à plus long terme sur les grands événements et rassemblements.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, les événements ont longtemps été au cœur de ce que nous faisons chez ., mais nous avons fait des progrès significatifs dans l’expansion de nos offres numériques ces dernières années.

À une époque de distanciation sociale, nos actifs numériques et l’unité de contenu de marque . Studios maintiennent les entreprises en contact avec les clients et les clients. Nous aidons les entreprises à toucher des publics sur . et au-delà de manière créative, en utilisant notre plateforme unique et nos capacités de narration. Notre équipe commerciale serait ravie de pouvoir vous aider à raconter votre histoire au monde.

Contactez advertising@..com pour en savoir plus.

Devenez membre .

Il y a quelques semaines, nous avons relancé notre programme d’adhésion à ., sous la direction de notre première directrice des effectifs à temps plein, Melanee Ferrier, qui nous a rejoints en tant que l’un des nouveaux membres de notre équipe commerciale.

Avec des niveaux d’adhésion conçus pour les particuliers et les entreprises, cela reste l’un des meilleurs moyens de soutenir notre travail chez .. En plus de soutenir le journalisme indépendant, les membres . bénéficient d’avantages exclusifs, d’un accès VIP et d’autres avantages spéciaux. Nous travaillons sur des plans pour les prochains événements virtuels et ateliers exclusivement pour les membres ..

Lgagnez plus et inscrivez-vous en tant que membre . ici.

Nous avons récemment célébré le neuvième anniversaire du lancement de ., et malgré les défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés dans ce monde agité, nous sommes plus déterminés que jamais à rester une société de médias vitale et indépendante, au service de la communauté. Nous apprécions votre soutien et votre implication alors que nous cherchons à maintenir . fort et prospère pendant de nombreuses années à venir.

– John Cook et Todd Bishop, co-fondateurs de .