un message étrange retire tout l’argent de votre carte

Nous devons être très prudents après avoir reçu le SMS étrange ce qui affecte particulièrement les clients Carte PostePay. Le but du message contradictoire qui parvient aux téléphones des victimes n’est pas très réconfortant pour tout le monde. Une longue chaîne de fausses communications annonce un petit avenir drôle car il s’agit smishing pure et simple.

Le terme, inventé pour indiquer un fraude télématique par message, décrit une situation difficile pour de nombreux titulaires de compte. Qui possède une carte de type Standard ou Evolution peut potentiellement perdre de l’argent. Le fonds personnel est déchiré avec l’utilisation d’un très simple lien contrefait signalé par les autorités de fraude en ligne. Vous avez besoin de beaucoup d’attention pour éviter les ennuis.

PostePay Evolution et Standard (carton jaune) sous attaque: une attention particulière au nouveau SMS qui panique tout le monde

Un message alarmant se camoufle derrière les mensonges de l’une des sociétés postales les plus célèbres et les plus solides de la péninsule italienne. L’entreprise n’est pas impliquée dans ce qui semble être une initiative d’une poignée de pirates informatiques sans scrupules. La communication impitoyable fait partie des messages des utilisateurs d’Android et iOS. Annoncer une hypothétique changement de politique pour la gestion des données sensibles.

L’utilisateur est donc appelé à une intervention de éditer les données avec insertion des informations d’identification dans un formulaire en ligne spécial accessible via l’URL jointe au message d’origine. C’est un adresse d’espionnage dont la tâche est essentiellement de sauvegarder chaque caractère tapé par l’utilisateur. Il finit par fournir spontanément son nom d’utilisateur, son code secret et son mot de passe.

Ces données garantissent l’accès à l’argent et le détournement d’argent d’un compte à un autre avec des transferts et des abonnements à des services en ligne sous un faux nom. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour continuer.

Comment éviter de donner notre argent à des pirates

Pour éviter le problème, le solution c’est simple. Il suffit de regarder le message souvent composé de périodes non grammaticales et erreurs de syntaxe évident. En l’absence de ces signaux, certains points révélateurs sans équivoque doivent être pris en compte:

codes de livraison avec ID généré aléatoirement

en-têtes incorrects (SPA, SRL)

Numéros de TVA non enregistrés

La vérité est qu’aucune institution bancaire ou postale qui se respecte n’utilise le courrier électronique ou le SMS pour communiquer des modifications contractuelles importantes. Vous passez toujours par leZone réservéei. Nous vous recommandons toujours de supprimer le message en le marquant comme SPAM même si le gestionnaire de notre boîte aux lettres ne peut pas le classer comme tel. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons éviter d’être des victimes involontaires de l’arnaque.