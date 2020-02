Un météore s’est écrasé en Inde, laissant un grand cratère

La population indienne appartenant à la village d’Alwar, paniqué il y a quelques jours, une grosse météorite s’est écrasée au sol sur leur territoire. À première vue, les habitants d’Alwar ont cru qu’il s’agissait d’un tremblement de terre, mais plus tard, ils ont pu voir grand cratère de 6 mètres de profondeur.

Que savons-nous d’autre sur l’accident de météore

Au début, la forte explosion avait été liée à un tremblement de terre là-bas dans la région indienne du Rajasthan. La nouvelle a été rapportée par Watchers.news et a semé la panique chez les habitants. Nous avons également un témoin oculaire de l’incident: un homme nommé Rajesh Kumar Gupta, qui a témoigné qu’il s’était réveillé en sursaut en raison du bruit fort provoqué par l’explosion aux premières heures de la matinée. Lorsque l’homme a entendu le bruit, il a décidé de sortir pour voir ce que c’était, et à ce moment il a entendu un coup de vent très fort.

D’autres témoins ont rapporté l’incident de leur point de vue. Les réseaux sociaux se sont remplis de témoignages de personnes qui ont vu le ciel s’allumer en orange et d’avoir vu la boule de feu qui traversait le firmament. Certains reportages ont défini l’événement et une pluie de météores. C’est parce que l’étoile a commencé à s’effondrer lors de l’impact avec l’atmosphère. Il était 5 h 11 le mercredi 12 février, dans leZone industrielle d’Itarana à Alwar. Même les habitants de New Delhi ont pu voir le passage de la météorite, à environ 160 kilomètres de là. Il est inhabituel qu’un tel phénomène se produise, étant donné que les météorites inférieures à 100 mètres ont tendance à brûler avant de toucher le sol. Ci-dessous, une vidéo de l’incident.